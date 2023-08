泡のような模様の透かしパーツと、丸玉、タンブル、さざれ。いろいろな形のオニキスを繋げたかんざしです。

天然石の風合いや質感が楽しめるデザインです。

別ページにてお取引中、購入不可です。m(_ _)m 『泡模様 オニキス』

※他のかんざしはこちらから。

#手作り小箱~sora~かんざし

※他の髪飾りはこちらから。

#手作り小箱~sora~髪飾り

※かんざしは、ブックマーカーへの変更も可能です。価格の変動ありません。

※+100円でバッグチャームチャームに変更も可能です。ご希望の方は購入前にお申し付けくださいませ。m(_ _)m

※おまとめで購入の場合、重複送料の分などお値引き可能になりますので、購入前にお知らせください。m(_ _)m

※アクセサリーは、オーダーもお受けしています。お問い合わせくださいませ。(* ´ ▽ ` *)ノ

※お取り置きなども可能です。お気軽にご相談ください。m(_ _)m

手作り小箱~sora~かんざし

手作り小箱~sora~髪飾り

ハンドメイドアクセサリー

和装

浴衣

着物

和装小物

簪

かんざし

ブックマーカー

バッグチャーム

天然石

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

泡のような模様の透かしパーツと、丸玉、タンブル、さざれ。いろいろな形のオニキスを繋げたかんざしです。天然石の風合いや質感が楽しめるデザインです。※他のかんざしはこちらから。#手作り小箱~sora~かんざし※他の髪飾りはこちらから。#手作り小箱~sora~髪飾り※かんざしは、ブックマーカーへの変更も可能です。価格の変動ありません。※+100円でバッグチャームチャームに変更も可能です。ご希望の方は購入前にお申し付けくださいませ。m(_ _)m※おまとめで購入の場合、重複送料の分などお値引き可能になりますので、購入前にお知らせください。m(_ _)m※アクセサリーは、オーダーもお受けしています。お問い合わせくださいませ。(* ´ ▽ ` *)ノ※お取り置きなども可能です。お気軽にご相談ください。m(_ _)m手作り小箱~sora~かんざし手作り小箱~sora~髪飾りハンドメイドアクセサリー和装浴衣着物和装小物簪かんざしブックマーカーバッグチャーム天然石

