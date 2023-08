ELLA FITZGERALD エラフィッツジェラルド

女性JAZZボーカリスト No.1 のエラと大御所アームストロングによる夢の共演〜♫

日本盤78rpm SPレコードでエラ&ルイのデュエット盤のプレスはとても希少になります‼︎

現存数が極めて少ないSPレコード盤になります。

名プレイヤーによる名演

貴重な 10インチ 78回転 SPレコード

材質はシェラック製

SP盤 レコード

盤質は極美品になります〜♪

再生確認済みで問題ありません。

メルカリ便にて発送予定です。

#ジャズ #JAZZ #モダンジャズ #マイルスディヴィス #グレンミラー #ジャックティガーデン #ニューオリンズジャズ #デュークエリントン #ソニーロリンズ #ジーンクルーパー #フレッチャーヘンダーソン #エラフィツジェラルド #ビリーホリデー #テディウィルソン #ホットジャズ #蓄音機 #蓄音機用レコード #SPレコード #ミルドレッドベイリー #リーワイリー #ビリーホリデイ #レイチャールズ #ベニーグッドマン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

