☆ライカ専門店にて新品購入しました。

☆一度試し撮りをしただけの未使用に近い品物です♪

☆軽くて一目でライカとわかる存在感があります♪

☆レンズは明るくさすがはズミクロンです♪

ボケ感がたまらなく素晴らしいです♪

☆付属品は全て揃っています♪

☆キズ汚れありません!

☆互換のRICOH電池はオマケします♪

未使用に近い

ブランド ライカ

モデル名 Leica C Typ 112

フォームファクタ 一眼レフ

効果的な静止画分解能 12.1 MP

光学ズーム 7.1 x

色 ライトゴールド

接続方式 USB

LEICA C[TYP 112]コンパクトデジタルカメラ☆ライカ専門店にて新品購入しました。☆一度試し撮りをしただけの未使用に近い品物です♪☆軽くて一目でライカとわかる存在感があります♪☆レンズは明るくさすがはズミクロンです♪ボケ感がたまらなく素晴らしいです♪☆付属品は全て揃っています♪☆キズ汚れありません!☆互換のRICOH電池はオマケします♪未使用に近いブランド ライカモデル名 Leica C Typ 112フォームファクタ 一眼レフ効果的な静止画分解能 12.1 MP光学ズーム 7.1 x色 ライトゴールド接続方式 USB

