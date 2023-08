ご覧いただきありがとうございます。

即完売した入手困難な大人気モデルです!

●NIKE AS W NSW ANIMAL SWSH JKT

●型番 CT1699-010

●素材 NYLON100%

シャカシャカ生地です

●サイズ XL

着丈 74cm、身幅 63cm

若干の測定誤差はご了承ください

ルーズフィットのシルエットですので、

メンズ、レディース問わず着れるユニセックスモデルです。

(NIKEの紙タグ表示はレディースXLです)

●色: BLACK/TEAM GOLD

●商品状態: 新品、未使用(試着のみ)

●定価 14,300円

街中やストリートで一目を置かれること間違い無しの1着です!

タグ付き未使用のお品ですが、自宅保管になりますので、ご理解の上、ご購入お願いいたします。

90s

神経質な方はご購入をお控えください。

#はなあき古着一覧はこちら

0323 908556 64 23_66

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

