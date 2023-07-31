超美品の ホットトイズ 新品 スターウォーズ 限定 ストームトルーパー MM#319 SF/ファンタジー/ホラー

新品未開封ですが、内容物を撮影のため開封しています。商品には触れていません。

コトブキヤ ARTFX Darth Vader バウンティハンターシリーズ

外箱も良好です。

ロボット魂引退品



プレイメイツ スタートレックフィギュア クリンゴン ガウロン

メーカー：ホットトイズ

マンクリサリス ビーグル

シリーズ番号：MM#319

森永 タカラ スターウォーズ 当時 キャラメル R2-D2 オマケ 1978

スケール：1/6スケール

ゴーストバスターズ30周年Blu-ray スライマー フィギュア 約18センチ

サイズ：高さ約30センチ

スターウォーズ コトブキヤ ザッカス

可動ポイント：30箇所

ダースベイダー 31インチフィギュア 29-JD1124-01

パッケージ：フリップトップ クローズドボックス

新品未使用品 ホットトイズ ムービーマスターピース ターミネーター2 T-800

生産情報：限定生産

スターウォーズ クローンウォーズ ルミナーラ・アンドゥリ バリスオフィー

流通方法：トイサピエンス限定

★非正規トランスフォーマー オプティマスプライム&バンブルビー似セット★

製品種別：ハイエンド１／６スケール可動式フィギュア

Pathfinder Battles: City of Lost Omens

付属品（武器）：通常版：ブラスター・ライフル、ブラスター・ピストル

star ace toys 1/6 ハリーポッター

ヘビーガンナー版：メガブラスター、ブラスター・ピストル

クロウ 飛翔伝説 エリック・ドレイヴン 3Dレジェンズ バスト 新品

付属品（アクセサリー）：通常版：差し替え用ハンドパーツ（×5）、特製台座

ホットトイズ TM#023 クローントルーパー 501大隊 ボーナス版

ヘビーガンナー版：差し替え用ハンドパーツ（×5）、特製台座

ウォーハンマー アシェット 1〜17 号

発売元・販売元：株式会社ホットトイズジャパン

スターウォーズ ドロイデカ メガアクション

バーコード番号：4897011178103

ホットトイズ デラックスシリーズ『ターミネーター2』T-800 DX10

制作スタッフ：ペインター：ロック・ホー

ロードオブザリング サウロン 公式ヘルメット 1/2スケール 指輪物語 力の指輪

チーフペインター：ＪＣ・ホン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未開封ですが、内容物を撮影のため開封しています。商品には触れていません。外箱も良好です。メーカー：ホットトイズシリーズ番号：MM#319スケール：1/6スケールサイズ：高さ約30センチ可動ポイント：30箇所パッケージ：フリップトップ クローズドボックス生産情報：限定生産流通方法：トイサピエンス限定製品種別：ハイエンド１／６スケール可動式フィギュア付属品（武器）：通常版：ブラスター・ライフル、ブラスター・ピストルヘビーガンナー版：メガブラスター、ブラスター・ピストル付属品（アクセサリー）：通常版：差し替え用ハンドパーツ（×5）、特製台座ヘビーガンナー版：差し替え用ハンドパーツ（×5）、特製台座発売元・販売元：株式会社ホットトイズジャパンバーコード番号：4897011178103制作スタッフ：ペインター：ロック・ホーチーフペインター：ＪＣ・ホン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

フィギュアオタク様専用値下 スターウォーズフィギュア その他セット（5/16Blu-rayBox追加）新品 ホットトイズ スターウォーズ MM#319 ストームトルーパー 限定コトブキヤ エイリアンvsプレデター１２種セット