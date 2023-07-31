超美品の ホットトイズ 新品 スターウォーズ 限定 ストームトルーパー MM#319 SF/ファンタジー/ホラー

新品未開封ですが、内容物を撮影のため開封しています。商品には触れていません。
コトブキヤ ARTFX Darth Vader バウンティハンターシリーズ
外箱も良好です。
ロボット魂引退品
プレイメイツ スタートレックフィギュア クリンゴン ガウロン
メーカー：ホットトイズ
マンクリサリス ビーグル
シリーズ番号：MM#319
森永 タカラ スターウォーズ 当時 キャラメル R2-D2 オマケ 1978
スケール：1/6スケール
ゴーストバスターズ30周年Blu-ray スライマー フィギュア 約18センチ
サイズ：高さ約30センチ
スターウォーズ コトブキヤ ザッカス
可動ポイント：30箇所
ダースベイダー 31インチフィギュア 29-JD1124-01
パッケージ：フリップトップ クローズドボックス
新品未使用品 ホットトイズ ムービーマスターピース ターミネーター2 T-800
生産情報：限定生産
スターウォーズ クローンウォーズ ルミナーラ・アンドゥリ バリスオフィー
流通方法：トイサピエンス限定
★非正規トランスフォーマー オプティマスプライム&バンブルビー似セット★
製品種別：ハイエンド１／６スケール可動式フィギュア
Pathfinder Battles: City of Lost Omens
付属品（武器）：通常版：ブラスター・ライフル、ブラスター・ピストル
star ace toys 1/6 ハリーポッター
ヘビーガンナー版：メガブラスター、ブラスター・ピストル
クロウ 飛翔伝説 エリック・ドレイヴン 3Dレジェンズ バスト 新品
付属品（アクセサリー）：通常版：差し替え用ハンドパーツ（×5）、特製台座
ホットトイズ TM#023 クローントルーパー 501大隊 ボーナス版
ヘビーガンナー版：差し替え用ハンドパーツ（×5）、特製台座
ウォーハンマー アシェット 1〜17 号
発売元・販売元：株式会社ホットトイズジャパン
スターウォーズ ドロイデカ メガアクション
バーコード番号：4897011178103
ホットトイズ デラックスシリーズ『ターミネーター2』T-800 DX10
制作スタッフ：ペインター：ロック・ホー
ロードオブザリング サウロン 公式ヘルメット 1/2スケール 指輪物語 力の指輪
チーフペインター：ＪＣ・ホン
フィギュアオタク様専用
値下 スターウォーズフィギュア その他セット（5/16Blu-rayBox追加）
新品 ホットトイズ スターウォーズ MM#319 ストームトルーパー 限定
コトブキヤ エイリアンvsプレデター１２種セット
新品未開封ですが、内容物を撮影のため開封しています。商品には触れていません。外箱も良好です。メーカー：ホットトイズシリーズ番号：MM#319スケール：1/6スケールサイズ：高さ約30センチ可動ポイント：30箇所パッケージ：フリップトップ クローズドボックス生産情報：限定生産流通方法：トイサピエンス限定製品種別：ハイエンド１／６スケール可動式フィギュア付属品（武器）：通常版：ブラスター・ライフル、ブラスター・ピストルヘビーガンナー版：メガブラスター、ブラスター・ピストル付属品（アクセサリー）：通常版：差し替え用ハンドパーツ（×5）、特製台座ヘビーガンナー版：差し替え用ハンドパーツ（×5）、特製台座発売元・販売元：株式会社ホットトイズジャパンバーコード番号：4897011178103制作スタッフ：ペインター：ロック・ホーチーフペインター：ＪＣ・ホン