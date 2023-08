現品限り一斉値下げ！ 【一回使用】ショットナビ　Evolve PRO その他

週末限定値引き

ショットナビシリーズ最高峰フラグシップモデル

【1回使用品:送料無料】ショットナビ ShotnNavi Evolve PRO GPS距離測位器

購入時から保護ガラスを設置しておりますので

ガラス面には傷はございません。

見る限り傷はない様に見えますが微細な傷はご容赦ください

一度使用したらもう手放せません。

初心者必須ツールです。

使用方法もスタート前に現在地を測位するだけです

あとは自動で常にグリーンまでの距離を教えてくれます

A、Bグリーンもボタン押下で簡単に切り替えれます。

送料無料でお届けします。

2023年4月購入です。

MIPカラー反射型液晶&レイアウト表示

進化したフェアウェイナビ/リアルディスタンス

エイム機能

高低差マップ

準天頂衛星「みちびきL1S」対応

一発プッシュで簡単ナビ開始! クイックスタート

122の国と地域、59,315コースに対応

外形寸法:47.5mmx13.2mm 重量:65g

高精細反射型カラー液晶搭載。カラーモデルの弱点である屋外での見やすさを追求し、ハンドヘルドモデルの様なあらゆる情報をこの1台に集約。これまでのウォッチシリーズでは実現出来なかった多彩な機能と圧倒的な表現力を実現しました。

ショットナビだけの特許機能『フェアウェイナビ』に加え、グリーンまでの直線距離だけではなく、実際に打たなければならない「フェアウェイ上の距離」を案内する 『リアルディスタンス』機能も搭載。ナビ画面も残距離に応じて適切なビューを自動で切替る 『オートビューチェンジ』を搭載。また、水平・目安距離、推奨番手、高低差などプレーヤーに必要な情報もしっかりとサポートします。

商品の情報 ブランド ショットナビ 商品の状態 新品、未使用

