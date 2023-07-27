お知らせ ログイン 会員登録 出品
定番人気！ Yuya様専用　未使用　ネイバーフッド × ポーター　ラウンドジップウォレット 折り財布

商品の説明

他の方は購入されないで下さい。
⭐️ 極美品 デルヴォー レザー 二つ折り財布 マネークリップ ブラック 鑑定済

☆贈り物に☆新品☆箱付 ポールスミス カレイドミニ 折り財布 黒☆

☆最終値下げ☆ PORTER カジノ 【廃盤品】

新品　ヴィヴィアンウエストウッド ORBリピート財布「シルバー」
neighborhood × PORTER
RYU(リュウ)

【極美品】ルイヴィトン　ポルトフォイユマルコ　NM エクリプス　RFID IC
クロコダイル型押しレザーのラウンドジップ型財布です。とても質感が良い雰囲気のある品物です。表左下にneighborhoodのプリント、内側にPORTERのプリントが入っています。カードポケットは4つあります。プラスチックの品質保証カードが付いています。
RRL 二つ折り コンチョウォレット 財布

セリーヌ CELINE 財布 カードホルダー
カラー ブラック
ED ROBERT JUDSON BINDER MINI WALLET
計測したおおよそのcmサイズ
フェリージ　クロコ型押し　二つ折り財布 260　茶色
横幅12.5
新品　COACH　折り財布　３つ折り財布　メンズ　人気の小銭入れ付き
高さ9.5
ワイルドスワンズ フルグレインブライドルレザー バーン ブラック 財布
奥行1.3
美品　GUCCI 二つ折り財布　小銭入れ無し
素材　レザー
ヴィヴィアンウエストウッド折りたたみ財布

アミパリスAMI PARIS☆新品未使用ストラップ付き折り財布
状態
ワイルドスワンズ　バーン　アーナル　サドル
財布としては未使用でディスプレイに使用していました。neighborhoodのプリントは少し擦れがあります。当初からですが後ろ側の右上下と左下に押さえたようなクセがあります画像9。これらの点と中古の理解でお願いします。少しでも何かを気にされる方は購入をご遠慮下さい。
【良品✨】GUCCI グッチ　蛇　スネーク　二つ折り財布　パイソン　黒

レア BURBERRY ビーストコレクション 二つ折り財布 カードケース セット
他にもポーターなどのバッグ他を出品しています。
カステルバジャック ヤリス 二つ折り財布 062602 ホワイト

KC's ケーシーズ　レザーウォレット　財布　パイソン
ポーターやブリーフィング、TUMI、グレンロイヤル、フェリージ、GANZO、土屋鞄などバッグ好きな方もいかがでしょうか。
グッチ　ブルームス　折り畳み財布

ダンヒル 折りたたみ財布 お札 カード
バーニーズニューヨーク、ビームス、トゥモローランドやシップス、ユナイテッドアローズ、ブリティッシュメイド、ラコステ、コムデギャルソン、ヨウジヤマモト、ジュンヤワタナベ、シュプリームなどお好きな方もいかがでしょうか。

美品！ ナノ ノエ　ショルダー 新同!

商品の情報

ブランドポーター
商品の状態目立った傷や汚れなし

SAMS MOTORCYCLE TISS CUSTOM LEATHER長財布

GANZO SHELL CORDOVAN 2 小銭入れ付き二つ折り財布

GUCCI メンズの二つ折り財布

LOUIS VUITTONモノグラム　エクリプス　リバース　コンパクトウォレット

コーチ　茶　財布　二つ折り　おすすめ　美品

※ミクさま専用

ラッキージョン　ラグ折財布　美品

【HUKURO】大きく開く小さな財布
他の方は購入されないで下さい。 neighborhood × PORTERクロコダイル型押しレザーのラウンドジップ型財布です。とても質感が良い雰囲気のある品物です。表左下にneighborhoodのプリント、内側にPORTERのプリントが入っています。カードポケットは4つあります。プラスチックの品質保証カードが付いています。カラー ブラック計測したおおよそのcmサイズ横幅12.5高さ9.5奥行1.3素材　レザー状態財布としては未使用でディスプレイに使用していました。neighborhoodのプリントは少し擦れがあります。当初からですが後ろ側の右上下と左下に押さえたようなクセがあります画像9。これらの点と中古の理解でお願いします。少しでも何かを気にされる方は購入をご遠慮下さい。他にもポーターなどのバッグ他を出品しています。ポーターやブリーフィング、TUMI、グレンロイヤル、フェリージ、GANZO、土屋鞄などバッグ好きな方もいかがでしょうか。バーニーズニューヨーク、ビームス、トゥモローランドやシップス、ユナイテッドアローズ、ブリティッシュメイド、ラコステ、コムデギャルソン、ヨウジヤマモト、ジュンヤワタナベ、シュプリームなどお好きな方もいかがでしょうか。

商品の情報

ブランドポーター
商品の状態目立った傷や汚れなし

定番人気！ Yuya様専用　未使用　ネイバーフッド × ポーター　ラウンドジップウォレット 折り財布

22分钟前

定番人気！ Yuya様専用　未使用　ネイバーフッド × ポーター　ラウンドジップウォレット 折り財布

¥23,000 ¥12,880

(税込) 送料込み
6
6
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

7be9028441194

 331

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (6)

7be9028441194
定番人気！ Yuya様専用　未使用　ネイバーフッド × ポーター　ラウンドジップウォレット 折り財布 定番人気！ Yuya様専用　未使用　ネイバーフッド × ポーター　ラウンドジップウォレット 折り財布

人気の Yuya様専用 未使用 ネイバーフッド × ポーター ラウンドジップ

人気の Yuya様専用 未使用 ネイバーフッド × ポーター ラウンドジップ


人気の Yuya様専用 未使用 ネイバーフッド × ポーター ラウンドジップ

人気の Yuya様専用 未使用 ネイバーフッド × ポーター ラウンドジップ


人気の Yuya様専用 未使用 ネイバーフッド × ポーター ラウンドジップ

人気の Yuya様専用 未使用 ネイバーフッド × ポーター ラウンドジップ


人気の Yuya様専用 未使用 ネイバーフッド × ポーター ラウンドジップ

人気の Yuya様専用 未使用 ネイバーフッド × ポーター ラウンドジップ


新品】完売 19 ss neighborhood purse s gl wallet porter

新品】完売 19 ss neighborhood purse s gl wallet porter


NEIGHBORHOOD ネイバーフッド 19SS PORTER PURSE-L/GL-WALLET ポーター コラボ ウォレット クロコ ブラック ラウンドジップ やぎ革 191YSPTN-AC02 財布 ポーチ ケース 【中古】【財布】【金沢本店 併売品】【7600219Kz】 |

NEIGHBORHOOD ネイバーフッド 19SS PORTER PURSE-L/GL-WALLET ポーター コラボ ウォレット クロコ ブラック ラウンドジップ やぎ革 191YSPTN-AC02 財布 ポーチ ケース 【中古】【財布】【金沢本店 併売品】【7600219Kz】 |


NEIGHBORHOOD ネイバーフッド 19SS PORTER PURSE-L/GL-WALLET ポーター コラボ ウォレット クロコ ブラック ラウンドジップ やぎ革 191YSPTN-AC02 財布 ポーチ ケース 【中古】【財布】【金沢本店 併売品】【7600219Kz】 |

NEIGHBORHOOD ネイバーフッド 19SS PORTER PURSE-L/GL-WALLET ポーター コラボ ウォレット クロコ ブラック ラウンドジップ やぎ革 191YSPTN-AC02 財布 ポーチ ケース 【中古】【財布】【金沢本店 併売品】【7600219Kz】 |

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 定番人気！ Yuya様専用　未使用　ネイバーフッド × ポーター　ラウンドジップウォレット 折り財布
© www.inba.net, Inc.