定番人気！ Yuya様専用　未使用　ネイバーフッド × ポーター　ラウンドジップウォレット 折り財布

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他にもポーターなどのバッグ他を出品しています。

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商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

他の方は購入されないで下さい。 neighborhood × PORTERクロコダイル型押しレザーのラウンドジップ型財布です。とても質感が良い雰囲気のある品物です。表左下にneighborhoodのプリント、内側にPORTERのプリントが入っています。カードポケットは4つあります。プラスチックの品質保証カードが付いています。カラー ブラック計測したおおよそのcmサイズ横幅12.5高さ9.5奥行1.3素材 レザー状態財布としては未使用でディスプレイに使用していました。neighborhoodのプリントは少し擦れがあります。当初からですが後ろ側の右上下と左下に押さえたようなクセがあります画像9。これらの点と中古の理解でお願いします。少しでも何かを気にされる方は購入をご遠慮下さい。他にもポーターなどのバッグ他を出品しています。ポーターやブリーフィング、TUMI、グレンロイヤル、フェリージ、GANZO、土屋鞄などバッグ好きな方もいかがでしょうか。バーニーズニューヨーク、ビームス、トゥモローランドやシップス、ユナイテッドアローズ、ブリティッシュメイド、ラコステ、コムデギャルソン、ヨウジヤマモト、ジュンヤワタナベ、シュプリームなどお好きな方もいかがでしょうか。

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