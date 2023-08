ご覧いただきありがとうございます。

再お値下げをいたしました。

ショッパーの有無で価格が異なりますのでお気をつけ下さい。

GUCCIの本拠地 イタリア フィレンツェ

GUCCI GARDENだけで販売されている人気のトートバッグです。

2023年2月、グッチガーデンで出品者本人が直接購入した本物です。

新品 未使用品です。

元からタグや袋は付いていませんが、購入後に新しいものを取り出していました。

BOTANICAL GARDENはまだ持っている方の少ない貴重品でレアな柄です。

ディスプレイでも中央に置かれている注目アイテムです。

縦 約39cm

横 約37cm

マチ 約13cm

持ち手の高さ 約13cm

底板あり

マチもじゅうぶんあり、かなりの量容が

入ります。

(写真5は2Lペットボトルとの比較)

平置きで採寸いたしましたが、多少の誤差はご容赦下さい。

織りのわかるような独特な厚手のコットン生地でしっかりとしています。

ネイビーに近い黒ベースで落ち着いていますが、上部が生成りベースのため季節を問わずにお使いいただけると思われます。

内部にもロゴがあります。

ラッピングペーパー、リボンを同封いたします。

ショッパー(約38X23X14cm)をご希望の方はプラス500円となりますので、コメントでお知らせ下さい。

海外滞在中は発送が出来ないため、発送までの日数を最長期間に設定しておりますが、国内にいる間は1〜3日で発送いたします。

他にも海外のものを中止に出品しております。

#りあ出品中 からのぞいていただけますと幸いです。

おまとめでお値下げをいたしますので、お手続きの前にコメントにてお知らせ下さい。

新品・未使用品ではありますが、

一度人の手に渡った品物になりますので、ご了承の上でのご購入をお願い致します。

グッチ GUCCI GUCCIGARDEN

BOTANICALGARDEN

限定品 日本未入荷

ショッピングバッグ レッスンバッグ

海外トートバッグ 海外エコバッグ

イタリアトートバッグ

イタリアエコバッグ

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

