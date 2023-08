ランキング上位のプレゼント 【パンダ様専用】ReFaファインバブルS シャワーヘッド 美容機器

ReFaリファ ファインバブルS シャワーヘッド

送料込み

新品未使用

プレゼントで貰ったのですが使わない為出品します!

仕事柄プレゼントで多く同じ物いただくため、同商品出品しています。

※簡易包装での配送です。

ご了承下さい。

※7月3日以降の発送となります※

【商品説明】

ウルトラファインバブルとマイクロバブルを驚異的に発生させる独自のテクノロジーを搭載したシャワーヘッドが誕生。

肌に負担をかけない細やかな水流コントロールで

やさしく落とし、心地よく温め、うるおいを与えるReFa FINE BUBBLE Sで、バスタイムは美しさを磨く時間へ。

【セット内容】

シャワー本体、K(KVK用)アダプター、M(MYM 用)アダプター、G(ガスター用)アダプター、外装リング、ゴムパッキン、取扱説明書、ギャランティーカード 等

定価 30,000円

#リファ

#ReFa

#MTG

#エムティージー

#ファインバブル

#ファインバブルs

#シャワーヘッド

#ReFa

#REFA

#ヘアケア

#防水

#頭皮マッサージ

#ビューテック

#MTG

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 新品、未使用

