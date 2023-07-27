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※売り切れ次第再入荷はございません
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ブランド
パタゴニア
商品の状態
傷や汚れあり
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〇交渉中、質問中でも購入された方を優先します«即購入OK»〇送料無料、匿名配送〇急に削除することがあります●サイズ(cm)身幅 : 63.2袖丈 : 14.5 (脇下から袖先まで)着丈 : 72.7※実寸サイズから判断下さい※素人採寸の為、誤差はご了承下さい●コンディションUSED品の為、使用感はございますが古着慣れしている方でしたら問題なくこれからもたくさん着用して頂ける雰囲気抜群な1着です!!画像のように全体的に毛羽立ち、汚れありですがvintageならではのいい味を出しています!!⚠️USED品・古着にご理解のない方や神経質な方はご購入をご控え下さい●ポイント常田大希さんに着て欲しいくらいの逸品！エイジングによる毛玉やシミなどありますが、非常に良い雰囲気があり、ある種、凄まじいオーラを放っているボロパタゴです！※売り切れ次第再入荷はございません気に入られた商品の場合即購入をお勧めします●他の商品はこちら#．❖あろえ❖全品一覧#あろえのフリース一覧※コンビニ/ATM支払いの場合は入金予定日を取引メッセージにてお知らせ下さい(購入後入金予定日のメッセージがない場合はこちらからお聞きすることがございます)※古着の為、使用感や細かな汚れがあるものもございます※状態は個人独自の判断です※素人検品の為、見落としがございましたら何卒ご了承ください※光の関係で添付写真と色が異なる場合があります※ご購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとプロフィールご理解した上でご購入をお願いいたしますJ052004147
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2XL(3L)
ブランド
パタゴニア
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傷や汚れあり
数量は多い Patagonia 《激レア》80s デカロゴ フリース ヘンリーネック ボロ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
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数量は多い Patagonia 《激レア》80s デカロゴ フリース ヘンリーネック ボロ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
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