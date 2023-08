素晴らしい価格 スコッチグレイン SCOTCHGRAIN ギリーシューズ 25㎝ 8100 ドレス/ビジネス

ご覧頂き有難う御座います。

商品説明

【ブランド】SCOTCHGRAIN スコッチグレイン

【タイプ】 ギリーシューズ 8100

【カラー】 ダークブラウン

【表記サイズ】 25EE

アウトソール 全長28.7cm

全幅10.5cm

※実際に計測しましたが、多少の誤差は

ご容赦下さい。

スニーカーサイズ26㎝前後ですと

問題なく履けるかと思います。

つま先の先端に僅かな擦れ、微細な傷が

ありますが、ほとんど目立たないよう

ケアできております。

履きシワはありますが非常に浅く

擦れもありますがヒビ割れはなく

非常に良い状態です。

アウトソールはカカトの磨耗はほとんど

ありません。

使用感は少な目で、インソールも傷、汚れ、

破れなく非常に清潔な1足です。

アウトソール摩耗量0.1〜0.2㎜

必ず画像をご確認下さい。

★シューキーパーは撮影用のため

付属しません

★中古/素人保管にご理解のある方のみ

ご購入お願い致します。

★手入れをしっかりと行っており、内部の

ブラッシングも丁寧にしていますので、

お手元に届いたその日からお使い頂けます。

★梱包については、基本的に梱包材を使用した

簡易包装とさせていただいております。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド スコッチグレイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

