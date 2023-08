ご覧頂きありがとうございます

桃太郎伝説外伝 ゲームボーイ

即購入歓迎です

「高円寺女子サッカー 2 〜恋はネバギバ高円寺〜」

Days of Memories3 デイズ オブ メモリーズ 3

スターフィッシュ・エスディ

ケース及び解説書、はがき付きです。

DSがないので動作確認は出来ておりません

上記納得頂き購入お願いいたします

その他ゲームソフトはこちらからどうぞ

#ちゃあのゲーム

◆比較的綺麗な状態だと思いますが、中古品であることを理解頂き購入お願いいたします

◆写真にて状態など確認お願いいたします

◆写真の追加対応できますので、足りない場合はコメント下さい

#スターフィッシュ・エスディ

#レア

#アドベンチャー

#NintendoDS #Nintendo_DS #DS

#高円寺女子サッカー

#スターフィッシュエスディ

商品の情報 ブランド ニンテンドーDS 商品の状態 目立った傷や汚れなし

