【絶品】 ステラマッカートニー　タイニー　ファラベラ　ブラウン　ブラックチェーン ショルダーバッグ

濃いめのブラウンで光に当たるとゴールドのラメがキラキラします。

Dior サドルバッグ

2、6枚目が実際に近いかと思います。

寧様専用他の方は購入不可 美品 ロエベ エレファント ショルダーバック

チェーンもブラックでとても珍しいです。

マーク ジェイコブス ショルダーバッグ

3年ほど前に新宿伊勢丹にて購入したそうです。

新品未使用COACHショルダーバッグチェリー限定品

かなりレアなお色味です。

WEB限定 アニエスベー angele ショルダーバッグ ブラック

信頼できる出品者様から5回ほど使用した状態でお譲りいただき、私も数回使用しました。

SAINT LAURENT ショルダーバック

合わせて10回未満の使用です。

【極美品】ANAYI アナイEternal Line 2022 ハンドBAG

保存袋もついています。

【美品】J&Mデヴィッドソン ペブル パイソン チェーン ショルダーバッグ 蛇革



kate spade まとめ売り

サイズ

J&M DAVIDSON シルバー リップスティック ショルダーバッグ

約17cm×約18cm×マチ約6cm

<極美品>フルラ ハンドバッグ トートバッグ 本革レザー レッド系

ショルダーチェーン 約106cm

A.P.C. アーペーセー ハーフムーンバッグ ショルダーバッグミニ



[希少品] バーバリーオールドノバチェックショルダー

状態良いかと思いますが画像確認ください。

ポーター PORTER ウォレット ショルダーバッグ

あくまで中古品ですのでご了承ください。

商品の情報 ブランド ステラマッカートニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

濃いめのブラウンで光に当たるとゴールドのラメがキラキラします。2、6枚目が実際に近いかと思います。チェーンもブラックでとても珍しいです。3年ほど前に新宿伊勢丹にて購入したそうです。かなりレアなお色味です。信頼できる出品者様から5回ほど使用した状態でお譲りいただき、私も数回使用しました。合わせて10回未満の使用です。保存袋もついています。サイズ約17cm×約18cm×マチ約6cmショルダーチェーン 約106cm状態良いかと思いますが画像確認ください。あくまで中古品ですのでご了承ください。

商品の情報 ブランド ステラマッカートニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BALLY バリー ヴィンテージ ショルダーバッグ 2way レザー ブラックエルメス エヴリンMARC JACOBS スナップショット ムーンホワイト カメラバッグコーチ2ウェイショルダーバック【極美品】ボッテガ イントレチャート ホーボー ショルダーバッグ レザーブラックMSGM ショルダーバッグPELLE BORSA ペレボルサ パンチング ショルダーバッグ ホワイトFENDI ズッカ柄 ミニトートバッグ ハンドバッグ ナイロン マンマバケット