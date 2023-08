【注意事項】

値段交渉開始後の質問はお控えください。

気になる点を確認してから値段交渉を開始してください。

値段交渉は希望額を必ずご提示ください。

即買い優先です。専用、取り置きはしません。

ヴィンテージハット 多数出品中です。

#RoadWarriorTheHatter

EXS ヴィンテージ アイテム ハイクオリティ 30s dobbs twenty です。

同じ20クオリティでも30年代ともなると別格です。

触ればわかる質の良さ、ビーバーの含有率は相当高いでしょう。

スチームを使わずとも容易にモールドが可能、適度な厚みもあり、しなやかですがハリがあります。

7cmのワイドブリム、13cmのハイクラウンと迫力満点です。

インディージョーンズ を思わせるようなモールドに仕上げてますが、このモールドがハマるハットは意外と無いんです。

トップは本来センターに一直線で潰すのですが、深く被れないので画像の通りモールドしてます。

ご希望であれば直ぐに変更可能です。

スウェットバンドのスタンプがたまりません。

エッジは Felted Welt Edge となっていますが、Guild EdgeやCavanagh Edgeとの違いがよくわかりません。。

ステッチの見えない高級処理です。

カラーは美しいオリーブカラー

サイズタグ、スウェットバンドリボン欠損。

通常よりハードでしっかりしたボックス付属(レザーストラップ切れてます。)

プロダクトシールより 7 1/8

30s VINTAGE Dobbs Hat Twenty 7 1/8

表記通り、57cmほどです。

クラウン:13cm

ブリム:7cm

リボン:5.1cm

詳細の画像を掲載しています。

画像にてよくご確認ください。

気になる点は必ず質問してください。

ヴィンテージ品であることをご理解の上ご購入ください。

※ vintage ステットソン stetson ウィペット whippet mode edge ブラウン 茶 焦茶 チョコレート hat ハット fedora フェドラ ワイドブリム ロングブリム ハイクラウン ビーバー ラビット beaver 20 57 58 7 1/8 1/4 ジョニーデップ マフィア ギャング 30s 40s 50s ドブス ドッブス ギャング 57cm

商品の情報 ブランド ステットソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【注意事項】値段交渉開始後の質問はお控えください。気になる点を確認してから値段交渉を開始してください。値段交渉は希望額を必ずご提示ください。即買い優先です。専用、取り置きはしません。ヴィンテージハット 多数出品中です。#RoadWarriorTheHatterEXS ヴィンテージ アイテム ハイクオリティ 30s dobbs twenty です。同じ20クオリティでも30年代ともなると別格です。触ればわかる質の良さ、ビーバーの含有率は相当高いでしょう。スチームを使わずとも容易にモールドが可能、適度な厚みもあり、しなやかですがハリがあります。7cmのワイドブリム、13cmのハイクラウンと迫力満点です。インディージョーンズ を思わせるようなモールドに仕上げてますが、このモールドがハマるハットは意外と無いんです。トップは本来センターに一直線で潰すのですが、深く被れないので画像の通りモールドしてます。ご希望であれば直ぐに変更可能です。スウェットバンドのスタンプがたまりません。エッジは Felted Welt Edge となっていますが、Guild EdgeやCavanagh Edgeとの違いがよくわかりません。。ステッチの見えない高級処理です。カラーは美しいオリーブカラーサイズタグ、スウェットバンドリボン欠損。通常よりハードでしっかりしたボックス付属(レザーストラップ切れてます。)プロダクトシールより 7 1/8表記通り、57cmほどです。クラウン:13cmブリム:7cmリボン:5.1cm詳細の画像を掲載しています。画像にてよくご確認ください。気になる点は必ず質問してください。ヴィンテージ品であることをご理解の上ご購入ください。 ※ vintage ステットソン stetson ウィペット whippet mode edge ブラウン 茶 焦茶 チョコレート hat ハット fedora フェドラ ワイドブリム ロングブリム ハイクラウン ビーバー ラビット beaver 20 57 58 7 1/8 1/4 ジョニーデップ マフィア ギャング 30s 40s 50s ドブス ドッブス ギャング 57cm

