上品な メゾンスペシャル　 メタルハンドルバッグ 　　黒 トートバッグ

★他サイトにも出品してますので、

カーネリアン様 ご専用 ディオール ノベルティ トートバッグ

在庫確認のため、

CHANELのドーヴィルトートバッグとなります。

ご購入前にコメント頂ければ幸いです。

MARNI マルニ マルニフラワーカフェ トートバッグ

m(_ _)m

【美品】トリーバーチ トートバッグ ブロックティー A4可 レザー ブランドロゴ



シャネル ココマーク LADIES FIRST レディーファースト



BAOBAO ISSEI MIYAKE バオバオ トートバッグ



MM6 Maison Margiela ジャパニーズ バッグ ミニ

新品未使用

dosa ドーサ ルナバッグ



梨花愛用同型・同カラー❣️パタゴニア ライトウェイト・トラベル・トート・パック

■今季らしい柔らかくボックス型のバッグ。

FENDI トートバッグ



【日本限定カラー】COACH 53 ローラキャリーオール トートバッグ

■野暮ったくなりがちな柔らか合皮バッグには、ハンドルに金属感を持たせることでメゾンらしいモードさをプラス。

COACH コーチ デニム トートバック



コーチ レザー クレオ キャリーオール 2way トートバッグ C5689

■ショルダーは取り外し可能。付属のミニポーチはコインなどちょっとした小物入れになりますが、チャーム感覚で付けるのが◎

GUCCI ディアマンテ トートバッグ 247209



LONGCHAMロンシャン ル・プリアージュ 2WAYバッグナイロンSアイボリー

■合成皮革は雨なども気にせず使用でき、お手入れも簡単。

マイクルコーストートバッグ

※防水スプレーをして頂きますとより劣化を防ぎやすくなります。

婦人用バックです。



お値下げしました。シータパランティカ トートバッグ Mサイズ ネイビー



L4K3 x muta CLEAT TOTE MINI ムータ



新品未使用★ラシット トートバッグ

Sex: WOMEN

美品/お値段交渉あり/マイケルコース/トートバック/EMILIAトートラージ

Material: 合成皮革

FURLA トートバッグ ケアブック 保存袋付き A4サイズ収納可

Product number: 21231615506

epine 限定 トートバッグ PARIS BIG ブラック



ルイヴィトン☆フラネリー☆トートバッグ☆モノグラム☆旅行バッグ☆ショルダーバッグ

サイズ

超美品 coach トートバッグ 底鋲付き 2way バック

縦幅 ：12.5

✨️美品✨️ TOD'トートバッグ メンズ 肩掛け ブラウン 茶色 レザー ロゴ

横幅：19

GUCCI グッチ GGスプリーム ロゴ トートバッグ ブラック 黒 カバン 鞄

マチ：11

Ralph Lauren トートバッグ ラルフローレン

チェーン：105

新品未使用★フェイラーホワイトマーガレットトートバッグ



Delvaux デルヴォー タンペート ワンショルダー トートバッグ ブラック

2023年5月購入

本日最終Tumi エブリデイトートバッグ ネイビー ほぼ未使用



プラダ カナパ デニムホワイトロゴ

参考価額19800(税込)

《新品未使用：タグ付き》MONCLER（モンクレール）トートバッグ



クリスチャン・ディオール ストリートシック トートバッグ

新品・未使用品とはいえ、自宅保管をしていた商品です。

ボーダーズアットバルコニー ミニトートバッグ 黒



シャネル 旧トラベルライン

初期の箱表面のスレ、キズ、あらかじめご了承いただき

IBIZAイビザ オーストリッチ ハンドバッグ トート ダチョウ ワインレッド

ご理解いただける方のご購入をお願い致します^_^

商品の情報 ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 新品、未使用

★他サイトにも出品してますので、在庫確認のため、ご購入前にコメント頂ければ幸いです。m(_ _)m新品未使用■今季らしい柔らかくボックス型のバッグ。■野暮ったくなりがちな柔らか合皮バッグには、ハンドルに金属感を持たせることでメゾンらしいモードさをプラス。■ショルダーは取り外し可能。付属のミニポーチはコインなどちょっとした小物入れになりますが、チャーム感覚で付けるのが◎■合成皮革は雨なども気にせず使用でき、お手入れも簡単。※防水スプレーをして頂きますとより劣化を防ぎやすくなります。 Sex: WOMENMaterial: 合成皮革Product number: 21231615506サイズ縦幅 ：12.5横幅：19マチ：11チェーン：1052023年5月購入参考価額19800(税込)新品・未使用品とはいえ、自宅保管をしていた商品です。初期の箱表面のスレ、キズ、あらかじめご了承いただきご理解いただける方のご購入をお願い致します^_^

商品の情報 ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 新品、未使用

新品未使用GHERARDINIゲラルディーニ バッグ 手さげ 定価５９,４００円【激レア】リバーシブル PVC A4収納可能 シグネチャー 花柄 トートバッグ最終お値下げ ♡ 未使用 フェイラースウィートトリートバッグ【美品】グッチ ハンドバッグ アビー シマ gg柄 オールレザー 金具 ブラックGUCCI トートバッグ GGスプリーム ブラウン グッチ トートバッグ2305-27｜極美品｜ブルガリ トートバッグ 黒 ロゴマニア ビーゼロワン人気✨ フェンディ トートバッグ FF金具 ズッカ柄