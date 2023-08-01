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上品な メゾンスペシャル　 メタルハンドルバッグ 　　黒 トートバッグ

商品の説明

★他サイトにも出品してますので、
カーネリアン様　ご専用　ディオール　ノベルティ　トートバッグ
在庫確認のため、
CHANELのドーヴィルトートバッグとなります。
ご購入前にコメント頂ければ幸いです。
MARNI マルニ　マルニフラワーカフェ　トートバッグ
m(_ _)m
【美品】トリーバーチ　トートバッグ　ブロックティー　A4可　レザー　ブランドロゴ

シャネル ココマーク LADIES FIRST レディーファースト

BAOBAO ISSEI MIYAKE バオバオ トートバッグ

MM6 Maison Margiela ジャパニーズ　バッグ　ミニ
新品未使用
dosa ドーサ　ルナバッグ

梨花愛用同型・同カラー❣️パタゴニア ライトウェイト・トラベル・トート・パック
■今季らしい柔らかくボックス型のバッグ。
FENDI トートバッグ

【日本限定カラー】COACH 53 ローラキャリーオール　トートバッグ
■野暮ったくなりがちな柔らか合皮バッグには、ハンドルに金属感を持たせることでメゾンらしいモードさをプラス。
COACH コーチ デニム トートバック

コーチ レザー クレオ キャリーオール 2way トートバッグ C5689
■ショルダーは取り外し可能。付属のミニポーチはコインなどちょっとした小物入れになりますが、チャーム感覚で付けるのが◎
GUCCI ディアマンテ トートバッグ 247209

LONGCHAMロンシャン ル・プリアージュ 2WAYバッグナイロンSアイボリー
■合成皮革は雨なども気にせず使用でき、お手入れも簡単。
マイクルコーストートバッグ
※防水スプレーをして頂きますとより劣化を防ぎやすくなります。
婦人用バックです。

お値下げしました。シータパランティカ　トートバッグ　Mサイズ　ネイビー
 
L4K3 x muta CLEAT TOTE MINI ムータ

新品未使用★ラシット トートバッグ
Sex: WOMEN
美品/お値段交渉あり/マイケルコース/トートバック/EMILIAトートラージ
Material: 合成皮革
FURLA　トートバッグ　ケアブック　保存袋付き　A4サイズ収納可
Product number: 21231615506
epine 限定 トートバッグ PARIS BIG ブラック

ルイヴィトン☆フラネリー☆トートバッグ☆モノグラム☆旅行バッグ☆ショルダーバッグ
サイズ
超美品　coach トートバッグ　底鋲付き　2way バック
縦幅 ：12.5
✨️美品✨️ TOD'トートバッグ メンズ 肩掛け ブラウン 茶色 レザー ロゴ
横幅：19
GUCCI グッチ GGスプリーム ロゴ トートバッグ ブラック 黒 カバン 鞄
マチ：11
Ralph Lauren トートバッグ ラルフローレン
チェーン：105
新品未使用★フェイラーホワイトマーガレットトートバッグ

Delvaux デルヴォー　タンペート　ワンショルダー　トートバッグ　ブラック
2023年5月購入
本日最終Tumi エブリデイトートバッグ　ネイビー　ほぼ未使用

プラダ　カナパ　デニムホワイトロゴ
参考価額19800(税込)
《新品未使用：タグ付き》MONCLER（モンクレール）トートバッグ

クリスチャン・ディオール ストリートシック トートバッグ
新品・未使用品とはいえ、自宅保管をしていた商品です。
ボーダーズアットバルコニー　ミニトートバッグ　黒

シャネル　旧トラベルライン
初期の箱表面のスレ、キズ、あらかじめご了承いただき
IBIZAイビザ オーストリッチ ハンドバッグ　トート　ダチョウ　ワインレッド
ご理解いただける方のご購入をお願い致します^_^

新品未使用GHERARDINIゲラルディーニ　バッグ　手さげ　定価５９,４００円

商品の情報

ブランドメゾンスペシャル
商品の状態新品、未使用

【激レア】リバーシブル　PVC A4収納可能　シグネチャー　花柄　トートバッグ

最終お値下げ ♡ 未使用 フェイラースウィートトリートバッグ

【美品】グッチ　ハンドバッグ　アビー　シマ　gg柄　オールレザー　金具　ブラック

GUCCI トートバッグ　GGスプリーム　ブラウン　グッチ　トートバッグ

2305-27｜極美品｜ブルガリ トートバッグ 黒 ロゴマニア ビーゼロワン

人気✨ フェンディ トートバッグ FF金具 ズッカ柄
★他サイトにも出品してますので、在庫確認のため、ご購入前にコメント頂ければ幸いです。m(_ _)m新品未使用■今季らしい柔らかくボックス型のバッグ。■野暮ったくなりがちな柔らか合皮バッグには、ハンドルに金属感を持たせることでメゾンらしいモードさをプラス。■ショルダーは取り外し可能。付属のミニポーチはコインなどちょっとした小物入れになりますが、チャーム感覚で付けるのが◎■合成皮革は雨なども気にせず使用でき、お手入れも簡単。※防水スプレーをして頂きますとより劣化を防ぎやすくなります。 Sex: WOMENMaterial: 合成皮革Product number: 21231615506サイズ縦幅 ：12.5横幅：19マチ：11チェーン：1052023年5月購入参考価額19800(税込)新品・未使用品とはいえ、自宅保管をしていた商品です。初期の箱表面のスレ、キズ、あらかじめご了承いただきご理解いただける方のご購入をお願い致します^_^

商品の情報

ブランドメゾンスペシャル
商品の状態新品、未使用

上品な メゾンスペシャル　 メタルハンドルバッグ 　　黒 トートバッグ

17分钟前

上品な メゾンスペシャル　 メタルハンドルバッグ 　　黒 トートバッグ

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
4
14
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

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fcf6c846

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コメント (14)

fcf6c846
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メタルハンドルバッグ

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メタルハンドルバッグ

メタルハンドルバッグ

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