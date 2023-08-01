上品な メゾンスペシャル　 メタルハンドルバッグ 　　黒 トートバッグ

www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
★他サイトにも出品してますので、
カーネリアン様 ご専用 ディオール ノベルティ トートバッグ
在庫確認のため、
CHANELのドーヴィルトートバッグとなります。
ご購入前にコメント頂ければ幸いです。
MARNI マルニ マルニフラワーカフェ トートバッグ
m(_ _)m
【美品】トリーバーチ トートバッグ ブロックティー A4可 レザー ブランドロゴ
シャネル ココマーク LADIES FIRST レディーファースト
BAOBAO ISSEI MIYAKE バオバオ トートバッグ
MM6 Maison Margiela ジャパニーズ バッグ ミニ
新品未使用
dosa ドーサ ルナバッグ
梨花愛用同型・同カラー❣️パタゴニア ライトウェイト・トラベル・トート・パック
■今季らしい柔らかくボックス型のバッグ。
FENDI トートバッグ
【日本限定カラー】COACH 53 ローラキャリーオール トートバッグ
■野暮ったくなりがちな柔らか合皮バッグには、ハンドルに金属感を持たせることでメゾンらしいモードさをプラス。
COACH コーチ デニム トートバック
コーチ レザー クレオ キャリーオール 2way トートバッグ C5689
■ショルダーは取り外し可能。付属のミニポーチはコインなどちょっとした小物入れになりますが、チャーム感覚で付けるのが◎
GUCCI ディアマンテ トートバッグ 247209
LONGCHAMロンシャン ル・プリアージュ 2WAYバッグナイロンSアイボリー
■合成皮革は雨なども気にせず使用でき、お手入れも簡単。
マイクルコーストートバッグ
※防水スプレーをして頂きますとより劣化を防ぎやすくなります。
婦人用バックです。
お値下げしました。シータパランティカ トートバッグ Mサイズ ネイビー
L4K3 x muta CLEAT TOTE MINI ムータ
新品未使用★ラシット トートバッグ
Sex: WOMEN
美品/お値段交渉あり/マイケルコース/トートバック/EMILIAトートラージ
Material: 合成皮革
FURLA トートバッグ ケアブック 保存袋付き A4サイズ収納可
Product number: 21231615506
epine 限定 トートバッグ PARIS BIG ブラック
ルイヴィトン☆フラネリー☆トートバッグ☆モノグラム☆旅行バッグ☆ショルダーバッグ
サイズ
超美品 coach トートバッグ 底鋲付き 2way バック
縦幅 ：12.5
✨️美品✨️ TOD'トートバッグ メンズ 肩掛け ブラウン 茶色 レザー ロゴ
横幅：19
GUCCI グッチ GGスプリーム ロゴ トートバッグ ブラック 黒 カバン 鞄
マチ：11
Ralph Lauren トートバッグ ラルフローレン
チェーン：105
新品未使用★フェイラーホワイトマーガレットトートバッグ
Delvaux デルヴォー タンペート ワンショルダー トートバッグ ブラック
2023年5月購入
本日最終Tumi エブリデイトートバッグ ネイビー ほぼ未使用
プラダ カナパ デニムホワイトロゴ
参考価額19800(税込)
《新品未使用：タグ付き》MONCLER（モンクレール）トートバッグ
クリスチャン・ディオール ストリートシック トートバッグ
新品・未使用品とはいえ、自宅保管をしていた商品です。
ボーダーズアットバルコニー ミニトートバッグ 黒
シャネル 旧トラベルライン
初期の箱表面のスレ、キズ、あらかじめご了承いただき
IBIZAイビザ オーストリッチ ハンドバッグ トート ダチョウ ワインレッド
ご理解いただける方のご購入をお願い致します^_^
新品未使用GHERARDINIゲラルディーニ バッグ 手さげ 定価５９,４００円
商品の情報
ブランド
メゾンスペシャル
商品の状態
新品、未使用
【激レア】リバーシブル PVC A4収納可能 シグネチャー 花柄 トートバッグ
最終お値下げ ♡ 未使用 フェイラースウィートトリートバッグ
【美品】グッチ ハンドバッグ アビー シマ gg柄 オールレザー 金具 ブラック
GUCCI トートバッグ GGスプリーム ブラウン グッチ トートバッグ
2305-27｜極美品｜ブルガリ トートバッグ 黒 ロゴマニア ビーゼロワン
人気✨ フェンディ トートバッグ FF金具 ズッカ柄
★他サイトにも出品してますので、在庫確認のため、ご購入前にコメント頂ければ幸いです。m(_ _)m新品未使用■今季らしい柔らかくボックス型のバッグ。■野暮ったくなりがちな柔らか合皮バッグには、ハンドルに金属感を持たせることでメゾンらしいモードさをプラス。■ショルダーは取り外し可能。付属のミニポーチはコインなどちょっとした小物入れになりますが、チャーム感覚で付けるのが◎■合成皮革は雨なども気にせず使用でき、お手入れも簡単。※防水スプレーをして頂きますとより劣化を防ぎやすくなります。 Sex: WOMENMaterial: 合成皮革Product number: 21231615506サイズ縦幅 ：12.5横幅：19マチ：11チェーン：1052023年5月購入参考価額19800(税込)新品・未使用品とはいえ、自宅保管をしていた商品です。初期の箱表面のスレ、キズ、あらかじめご了承いただきご理解いただける方のご購入をお願い致します^_^
商品の情報
ブランド
メゾンスペシャル
商品の状態
新品、未使用
上品な メゾンスペシャル メタルハンドルバッグ 黒 トートバッグ
375
17分钟前
上品な メゾンスペシャル メタルハンドルバッグ 黒 トートバッグ
¥
11,000
¥
9,350
(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
バッグ
トートバッグ
メゾンスペシャル メタルハンドルバッグ 黒
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
fcf6c846
1559
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
上品な メゾンスペシャル メタルハンドルバッグ 黒 トートバッグ
メタルハンドルバッグ
メタルハンドルバッグ
メタルハンドルバッグ
メタルハンドルバッグ
メタルハンドルバッグ
メタルハンドルバッグ
メタルハンドルバッグ
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥10,000
¥8,500
チャールズアンドキース バック
¥11,900
¥10,115
エルメス フールトゥPM トートバッグ
¥19,800
¥14,850
グッチ トートバッグ ＧＧ キャンバス インターロッキング ニューブリック
¥189,000
¥86,940
【領収書付き】FENDI フェンディ サンシャイン トート ミディアム ホワイト
¥12,580
¥10,693
エルメス 極美品 フールトゥMM トートバッグ A4対応 タグ有り
¥35,000
¥19,950
LOEWE ロゴ キャンバス トートバッグ ロエベ 男女兼用
¥26,000
¥14,560
【激レア・新品未使用】Dior ディオール デニム トートバッグ 大容量
¥16,000
¥12,000
マルニ セルロース トートバッグ
¥10,200
¥8,670
マッキントッシュ キャンバスバッグ
¥17,500
¥13,125
【新品】ロンシャン ル プレアージュ ネオ S 2WAY ブルー２点
¥19,800
¥14,850
COACH シグネチャートートバッグ F79609
¥29,600
¥16,576
極美品✨ロエベ ナッパアイレ アナグラム レザー チャーム ターコイズブルー
¥299,000
¥137,540
Dior × SHAWN トートバッグ
¥21,000
¥11,760
dragon レザーバッグ
¥22,000
¥12,320
エトロ トートバッグ ハンドバッグ バッグ 鞄 レザー ペイズリー柄
¥55,555
¥30,000
coach 2way トートバッグ ショルダーバッグ
¥16,000
¥12,000
グッチGG スプリーム 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ 353439
¥69,000
¥37,260
シャネル訳ありハンドバッグ トートバッグ ココマーク ゴールドチェーン
¥17,555
¥13,166
新品正規品 coach コーチ トートバッグ 青リンゴ アップル ホワイト 人気
¥26,500
¥14,840
MM6 Maison Margielaマルジェラ ジャパニーズトートバッグ 黄緑
¥72,000
¥38,160
新品未開封 ポケモンカード 151 6box
¥13,000
¥11,050
【ケース悪】車両は良好 マイクロA-6785 新京成8800形 シングルパンタ車
¥100,000
¥46,000
Chromehearts ホースシュー フローラルクロス ジップフーディ XL
¥60,000
¥32,400
カワサキx児島 コラボジーンズ 30 32インチ セット
¥14,000
¥11,900
TWICE TV トレカ ジョンヨン②
¥14,500
¥12,325
デジモンペンデュラム プログレス2.0 ホワイト&メタリックブルー
ホーム
上品な メゾンスペシャル メタルハンドルバッグ 黒 トートバッグ
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.