スペシャルオファ 鬼滅の刃 ワールドコレクタブルフィギュア 6体セット‼︎ コミック/アニメ

☆☆☆ 鬼滅の刃 ワーコレ ☆☆☆

・煉獄杏寿郎

・胡蝶しのぶ

★ 無限列車編

・煉獄杏寿郎

★ namco限定

・鬼舞辻無惨

★ 鬼滅の刃 ワールドコレクタブルフィギュア vol.1

・鱗滝左近次(うろこだきさこんじ)

・手鬼

※レアアソート

以上、計6点のセットです。

バラ売りは考えておりません。

ゲームセンターで獲得した国内正規品。ほぼ新品・未開封の商品です。状態は大変良いかと思います。

ただ、ゲームセンターで獲得した品のため外箱に凹みや痛みがある場合があるので、気になる方はお控え下さい。

新品・未開封ですので、商品に初期不良等が見つかりましたらお手数ですが落札者様でメーカーにお問い合わせ下さい。

好きな方に買っていただきたいと考えています。大切に保管していたため、状態はかなり良いのではないかと思います。よろしくお願いします。

【検索ワード】

竈門炭治郎

竈門禰豆子

我妻善逸

嘴平伊之助

栗花落カナヲ

不死川玄弥

冨岡義勇

煉獄杏寿郎

宇髄天元

時透無一郎

胡蝶しのぶ

伊黒小芭内

甘露寺蜜璃

悲鳴嶼行冥

不死川実弥

錆兎

真菰

累

お館様

鬼舞辻無惨

猗窩座

魘夢

人気タイトル···鬼滅の刃

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

