古典 ost 【新品】プンドク荘304号室の事情 キムジウン ボイプラ ユンソビン K-POP/アジア

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ご覧いただきありがとうございます。友人へプレゼント用に購入しましたが不要になったため出品致します。歌唱曲4曲 + Inst. 4曲 +-構成--デジパック、CD-ブックレット20P-フォトカード2枚（10種中ランダム）-折り畳みポスター1枚(A3サイズ）新品未使用未開封ですが、海外製品のため細かい傷や折れなど気になる方はご遠慮ください。#プンドク荘#君の唇を噛みたい#キムジウン#ユンソビン#ボイプラ#ZB1#ost#サウンドトラック

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