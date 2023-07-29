超爆安 k18wg 天然ブラックダイヤ ネックレス 40ct ネックレス

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長さ 最大42〜47㎝

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂き有難う御座います♪天然ブラックダイヤネックレス40ctk18wgベネチアンスライドアジャスターダイヤ 最大幅約5.2㎜総重量約9.2g長さ 最大42〜47㎝マグネットクラスプ約3㎝これからの季節にキラキラっといかがですか！他に30ctも出品しております、ペアでもいいかもしれません。^_^宜しくお願い致します。

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