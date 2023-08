数年前に公式サイトから購入後、街穿くとして着用していました。汚れや破損などはありませんが、素人保管の中古品のため神経質な方はご遠慮ください。

COMME des GARCONS HOMME PLUS 2タック ワイドパンツ



unused サンプル品 スラックスパンツ アンユーズド

以下、公式サイトでの紹介文になります。

INCOTEX BEAMS F インコテックス ビームスエフ ベージュ 44

=================================

名作ジョンローレンスサリバン ワイドデニム

街から山まで、冬を気持ちよく過ごせるパンツを作りました。

ナロー S 黄色 イエロー yellow 22ss narrow



19aw auralee wool max gabardine slacks 5

素材には肌触り良く柔らかなイタリア生産のメリノウールを採用し、生地裏面にはナイロン・リップストップを織り込み強度を高めました。もちろん、使いやすさに定評ある山と道の5-Pocketのディティールはそのままです。

PT TORINO / ピーティートリノ ジェントルマンフィット44



Valentino ウールスラックス sullen Tokyo 購入

寒い季節にずっと履いていたくなるような、そのままどこへでも行けそうな、タフでしなやかなウールパンツです。

EJ198 ストレート S ホワイト レッド ブラック 白 赤 黒 white

=================================

NEAT Cotton Kersey pant テーパード サイズ46



Markawearマーカウェア コーデュロイ イージーパンツ スラックス

注意事項

【maatee&sons】俺チノ 薄blue サイズ2(新品・未裾上げ)

・商品画像につきまして、撮影の条件・御覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。

23ss comoli ウールニータックパンツ 1 チャコール

・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。

BEAMS F シアサッカーパンツ

・VINTAGE商品・古着に慣れていない方やご理解ない方、細かい点を気にされる方は購入をお控え下さい。

NEEDLES H.D.TRACK PANT (Size S) 18FW

・ご購入後のサイズ違い、イメージと違う等、その他、いかなる理由でのキャンセル・返品はお受け致しかねます。予めご了承ください。

アットラスト ウールドレスパンツ 36IV AT LAST ブッチャープロダクツ

・お安くお譲りするのに送料を押さえる為、使用済の清潔な箱や袋を再利用して梱包する場合があります。

SHIKITARI WIDE FLARE CORDUROY PANTS



needle トラックパンツ ストレート 総柄

他サイトでも出品中ですので、ご購入前にコメントをお願いします。コメントなくご購入いただいてもタイミングによってはキャンセルさせていただくことがある旨、ご了承お願いします。

90s margiela アーティザナル 白タグ スウェット レザー ドッキング

※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。

heugn George



新品 インコテックス アーバントラベラー グレンチェック ジャージ パンツ 42

#山と道

【美品】INCOTEXインコテックスウールスラックス幾何学模様ヘリンボーン50

#登山

KLASICA 22ss 22c-17trs-GOSSE-BBT

#ハイキング

メゾンスペシャル ションヘルツイルワンタックワイドパンツ

#ULハイク

COOTIE クーティー パンツ T/C Panama 2 Tuck Easy

#メリノウール

Ron herman Dickies 874 Cotton Easy Pants

#メリノパンツ

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数年前に公式サイトから購入後、街穿くとして着用していました。汚れや破損などはありませんが、素人保管の中古品のため神経質な方はご遠慮ください。以下、公式サイトでの紹介文になります。=================================街から山まで、冬を気持ちよく過ごせるパンツを作りました。素材には肌触り良く柔らかなイタリア生産のメリノウールを採用し、生地裏面にはナイロン・リップストップを織り込み強度を高めました。もちろん、使いやすさに定評ある山と道の5-Pocketのディティールはそのままです。寒い季節にずっと履いていたくなるような、そのままどこへでも行けそうな、タフでしなやかなウールパンツです。=================================注意事項・商品画像につきまして、撮影の条件・御覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。・VINTAGE商品・古着に慣れていない方やご理解ない方、細かい点を気にされる方は購入をお控え下さい。・ご購入後のサイズ違い、イメージと違う等、その他、いかなる理由でのキャンセル・返品はお受け致しかねます。予めご了承ください。・お安くお譲りするのに送料を押さえる為、使用済の清潔な箱や袋を再利用して梱包する場合があります。他サイトでも出品中ですので、ご購入前にコメントをお願いします。コメントなくご購入いただいてもタイミングによってはキャンセルさせていただくことがある旨、ご了承お願いします。※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。#山と道#登山#ハイキング#ULハイク#メリノウール#メリノパンツ

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

90s 91年製 COMME des GARCONS コムデギャルソン ペンギンOUR LEGACY BORROWED CHINO スラックス 48ヨウジヤマモト コットンギャバ花柄パンツLEMAIRE ブーツカットパンツ ブラウンJOSEPH ABBOUD ジョセフアブード シアサッカー パンツ スラックス22AW NICENESS KRIEGER トラウザーズ M【新品未使用】BALENCIAGA スラックス センタープレス タグ付き