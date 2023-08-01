【当店限定販売】 SAMBA adidas LEATHER サンバ　6 アディダス 22.5cm スニーカー

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恐れ入りますが、こちらの商品はお値下げ不可となります。
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生産国：ベトナム
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商品の情報
|商品のサイズ
|22.5cm
|ブランド
|アディダス
|商品の状態
|新品、未使用
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ご覧いただきありがとうございます。ご検討よろしくお願い申し上げます。恐れ入りますが、こちらの商品はお値下げ不可となります。商品番号 019000アディダス サンバ コアブラックコアブラック/フットウェアホワイト/コアブラックサイズ 22.5cm 希少サイズタグ付き 新品未使用天然皮革「adidas (アディダス)」より希少・大人気のスニーカー「SAMBA LEATHER」SAMBAはアディダスのクラシックモデルとしては最も古い1950年にリリースされたロングセラーのアイテム☆アウトソールは吸盤でグリップ力を高め、長めのシュータンで保護性能を強化するなどデザイン性も機能性も抜群☆カジュアルにも、ちょっと上品なスタイルのハズしにもとにかく幅広いシーンで使え、重宝していただける使い勝手のいいアイテムです。#ADIDASSPEZIAL#AdidasSamba#アディダスサンバ#adidasGAZELLE #アディダスガゼル#アディダスサンバog#在原みゆ紀#柴田ひかりsamba ogサンバgazelleガゼルtobaccoタバコメインカラーブラックSAMBA LEATHER "CORE BLACK" 019000 （コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック）ブランド：adidas adidas Originals SAMBA性別：メンズ色：ブラック系カット：ローカット着脱タイプ：紐、シューレースシューズ素材：本革生産国：ベトナム
商品の情報
|商品のサイズ
|22.5cm
|ブランド
|アディダス
|商品の状態
|新品、未使用