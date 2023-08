【当店限定販売】 SAMBA adidas LEATHER サンバ　6 アディダス 22.5cm スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

[A.P.C.×RTH] RUN AROUND 20E

ご検討よろしくお願い申し上げます。

恐れ入りますが、こちらの商品はお値下げ不可となります。

商品番号 019000

アディダス サンバ コアブラック

コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック

サイズ 22.5cm 希少サイズ

タグ付き 新品未使用

天然皮革

「adidas (アディダス)」より

希少・大人気のスニーカー

「SAMBA LEATHER」

SAMBAはアディダスのクラシック

モデルとしては最も古い

1950年にリリースされた

ロングセラーのアイテム☆

アウトソールは吸盤で

グリップ力を高め、

長めのシュータンで保護性能を

強化するなど

デザイン性も機能性も抜群☆

カジュアルにも、

ちょっと上品なスタイルのハズしにも

とにかく幅広いシーンで使え、

重宝していただける

使い勝手のいいアイテムです。

#ADIDASSPEZIAL

#AdidasSamba

#アディダスサンバ

#adidasGAZELLE

#アディダスガゼル

#アディダスサンバog

#在原みゆ紀

#柴田ひかり

samba og

サンバ

gazelle

ガゼル

tobacco

タバコ

メインカラーブラック

SAMBA LEATHER "CORE BLACK" 019000 (コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック)

ブランド:adidas adidas Originals SAMBA

性別:メンズ

色:ブラック系

カット:ローカット

着脱タイプ:紐、シューレース

シューズ素材:本革

生産国:ベトナム

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

