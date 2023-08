バックラッシュのデニムシャツでサイズはSになります。

カウレザーオイル加工、ダメージシャツになります。

めちゃくちゃカッコいいです!

肩幅:41.5cm

身幅:46.0cm

着丈:65.0cm

袖丈:62.5cm

自宅保管になりますので、細かい点などはご了承くださいませ。

カラー...ブルー

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

素材...コットン

季節感...春, 秋, 冬

#ダブルジェーケー

#WJK

#コールブラック

#シヴァーライズ

#ミハラヤスヒロ

#ジュンハシモト

#フーガ

#ノーアイディー

#noID

#ウノピュウノウグァーレトレ

#ウノピュウノウグァーレトレリラックス

#サイコバニー

#ジョイリッチ

#ティノラス

#メタリカ

#エナジー

#ENERGIE

#ディーゼル

#DIESEL

#ガス

#GAS

#ジースターロウ

#G-STAR RAW

#ロアー

#ロアーガンズ

#バックラッシュ

#イサムカタヤマ

#イサムカタヤマバックラッシュ

#フランシストモークス

#ロエン

#バックボーン

#B2nd

#B2nd別注

#ロイヤルフラッシュ

#マスターマインドジャパン

#ウザリス

#フィリッププレイン

#ルシアンペラフィネ

#ハイドロゲン

#キャシージェーン

#ゴスタールジフーガ

#エドハーディー

#アンドエー

#AndA

#ドレスキャンプ

#ラブレス

#LOVELESS

#レノッチ

#レジナフランコ

#ストララッジョ

#ボンダッチ

#ゲス

#GUESS

#KATO

#ラルフローレン

#ポロ

#ジョルジオブラット

#デンハム

#エゴトリッピング

#ノースフェイス

#スターリアン

#マニエラ

#ギルドプライム

#ユリウス

#JULIUS

#スタッドマフィン

#ツモリチサト

#トルネードマート

#モダンラヴァーズ

#ハイストリート

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イサムカタヤマバックラッシュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バックラッシュのデニムシャツでサイズはSになります。カウレザーオイル加工、ダメージシャツになります。めちゃくちゃカッコいいです!肩幅:41.5cm身幅:46.0cm着丈:65.0cm袖丈:62.5cm自宅保管になりますので、細かい点などはご了承くださいませ。カラー...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...無地素材...コットン季節感...春, 秋, 冬#ダブルジェーケー#WJK#コールブラック#シヴァーライズ#ミハラヤスヒロ#ジュンハシモト#フーガ#ノーアイディー #noID#ウノピュウノウグァーレトレ#ウノピュウノウグァーレトレリラックス#サイコバニー#ジョイリッチ#ティノラス#メタリカ#エナジー#ENERGIE#ディーゼル#DIESEL#ガス#GAS #ジースターロウ#G-STAR RAW#ロアー#ロアーガンズ#バックラッシュ#イサムカタヤマ#イサムカタヤマバックラッシュ#フランシストモークス#ロエン#バックボーン#B2nd#B2nd別注#ロイヤルフラッシュ#マスターマインドジャパン#ウザリス#フィリッププレイン#ルシアンペラフィネ#ハイドロゲン#キャシージェーン#ゴスタールジフーガ#エドハーディー#アンドエー#AndA#ドレスキャンプ#ラブレス#LOVELESS#レノッチ#レジナフランコ#ストララッジョ#ボンダッチ#ゲス#GUESS#KATO#ラルフローレン#ポロ#ジョルジオブラット#デンハム#エゴトリッピング#ノースフェイス#スターリアン#マニエラ#ギルドプライム#ユリウス#JULIUS#スタッドマフィン#ツモリチサト#トルネードマート#モダンラヴァーズ#ハイストリート

