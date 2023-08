OMM Core Hoodie コアフーディ サイズS

新品未使用品です。

・カラー:ネイビー×ブルーストーン

・サイズ:S

Core Hoodieはフード付きミッドレイヤーでMサイズ115gという驚異の軽さにまず驚きますがバスタオルのように肌触りが抜群に良く、糸が保水せず汗を体側に二度と戻さない性質から積極的に地肌の上に直接着れる点が他のアクティブインサレーションネイキッド系(生地のままミッドレイヤーを作る)ウエアと異なる部分です。

これによりインナーに余分なファーストレイヤーを入れる必要がなくなり、さらに就寝時は薄手のシェルと合わせればフリースをそのまま着ている感覚でインサレーションウエア自体を排すことができるようになり合計で200gレベルの圧倒的な軽量化をユーザーにもたらしてくれる魔法のようなウエアです。

・匿名配送

・送料込み

・即購入OK

圧縮して発送しますのでご了承ください。

商品の情報 ブランド オリジナルマウンテンマラソン 商品の状態 新品、未使用

