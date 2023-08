ご覧下さりありがとうございます。

です。

<状態>

2023/3/23新品購入。動作確認済みの未使用に近いお品です。スマホ、PC、電子ピアノに繋げて使用できました。スマホとのワイヤレス接続だけで無くmidi接続もでき、外装はメープルウッドにブラックフィニッシュ仕上げ(有料)を施した、現在購入できる中で一番高級なモデルです。

写真で想像するより存在感があり、木製の机の上や共鳴台の上に置くと、家全体にオルゴールの癒しのメロディが響きました♪

<付属品>

本体、ACアダプター、USB-Cアダプター、コンセント変換プラグ、取り扱い説明書、保証書(未記入)

<仕様>

世界初アプリ連携スマートオルゴール

「Muro Box」

・サイズ:13×15×20cm

・重量:1045g

・シリンダー:特許取得可変型シリンダー

・音域:C3〜A5の約2.5オクターブ(白鍵盤の全音階)

・テンポ:60~240(1曲ごとに設定可能)

・弁数:20弁

・USB-Cタイプ電源コード

・MIDIインプット

・Wi-Fi接続

ご覧下さりありがとうございます。☆最新版☆【ミューロボックス】Muro Box N20 Standard Model with MIDI and Maple Wood in Black Finishing【スマートオルゴール】です。<状態>2023/3/23新品購入。動作確認済みの未使用に近いお品です。スマホ、PC、電子ピアノに繋げて使用できました。スマホとのワイヤレス接続だけで無くmidi接続もでき、外装はメープルウッドにブラックフィニッシュ仕上げ(有料)を施した、現在購入できる中で一番高級なモデルです。写真で想像するより存在感があり、木製の机の上や共鳴台の上に置くと、家全体にオルゴールの癒しのメロディが響きました♪<付属品>本体、ACアダプター、USB-Cアダプター、コンセント変換プラグ、取り扱い説明書、保証書(未記入)<仕様>世界初アプリ連携スマートオルゴール「Muro Box」・サイズ:13×15×20cm・重量:1045g・シリンダー:特許取得可変型シリンダー・音域:C3〜A5の約2.5オクターブ(白鍵盤の全音階)・テンポ:60~240(1曲ごとに設定可能)・弁数:20弁・USB-Cタイプ電源コード・MIDIインプット・Wi-Fi接続

