新品未使用、タグ、ベージュの替紐、箱付の希少サイズ22.5cmで即時発送させていただきます。

?3様専用



Buffalo LONDON 厚底 プラットフォーム スニーカー 1352-14

こちらNew Balance MR530ホワイトは店頭、ecストアからも完売しており入手困難になっております。カラーリングも530シリーズの中でも抜群にいいので気になった方、お探しの方はこの機会にぜひどうぞ。お気軽にコメントしてください。

新品adidas Originals SUPERSTAR GW0570 25cm



ラコステ スニーカー 23cm

ベーシックなデザインのホワイトスニーカーですが薄いベージュと細かいグレーがアクセントで効いています。

6月末で取り下げ予定 コムデギャルソン NIKEコラボ 厚底スニーカー



最終お値下げ【新品】Via SANGACIO にゅ~ずGREEN限定OGモデル

Nのマークもホワイトのワントーンなのでいかにもといった感じもなく履いていただけます。

レア!新品サイズ40 GOLDEN GOOSE



エアジョーダン1 MID グレー 黒 ブラック 白 ホワイト 22cm 箱付き

どんなボトムスにも合わせやすく、Adidas(アディダス)のスタンスミスやnike(ナイキ)のエアフォース1,converse(コンバース)のチャックテイラーやオールスターなどの定番スニーカーにもひけをとらないホワイトスニーカーです。

完売品 adidas samba og colud white



New balance M1500 TK 24cm

New Balance公式オンラインでの購入時から箱に潰れがありますが靴自体には問題ありませんのでご了承ください。

Lily様専用スーパースター J EF5398 ブラック24cm



NIKE SF AF1 24.5cm

発送の際は緩衝材などで形崩れしないよう梱包させていただきます。

PUMA × ABCMART SnowMan 目黒蓮 23cm プーマ



大人気 ナイキ エアフォース1シャドウ レディース スニーカー 23cm



UGG 本革スリッポン All White



専用 廃盤 CT70 チャックテイラー ヴィンテージ カーキ



ナイキ アクアリフト ホワイト 白 ♪25.5㎝ NIKE AQUA RIFT



アディダス アスター クレイジーカラー 刺しゅう スニーカー シューズ 黒 新品

▪️ヴィンテージ加工を施したシンセティックレザーでアッパーの全面を包み込み、風合いのある表情を演出した「MR530」“VINTAGE PACK”。

NIKE ウィメンズ ダンク ロー "バナナ" 24.5cm

2000年代に登場したフィットネスランニングシューズを洗練されたファッションアイテムとして提案する「MR530」は、曲線を活かした流麗なアッパーデザイン、快適な履き心地を提供するABZORB搭載ミッドソールを採用した人気のユニセックスサイズモデル

adidas Originals Samba OG 22.5 アディダス サンバ



NAKED WOLFE



D408-h1 エアジョーダン1ミッドシャドウ2022年製BQ6472-007



アディダス スーパースター 25.5cm EG4959 国内正規品 黒

nb

New Balance W990GL6 ニューバランス 25cm 新品未使用

990 991 992 993

BOTTEGA VENETA スニーカー

996 997 998

ニューバランス スニーカー 厚底 WL574ZAA

1200 1300

ニューバランス 530 MR530DG 24㎝ MR530

1400 1500

adidas Samba OG Black 24cm

1906 t

N°21 ヌメロヴェントゥーノ スニーカー ホワイト 39

usa ukg

【新品未使用 25cm】Nike × Jacquemus AirHumara

rbk gore tex

NIKE エアリフト 25cm オフノワール 限定色



24cmナイキウィメン ズダンクハイアップ ブラック/ ホワイト

MR530RC(D)

マルジェラ スニーカー 25cm ホワイト 新品未使用 MM6

MR530

【美品】トッズ ドライビングシューズ 白 23センチ

MR530RC

【BALENCIAGA】triple-S WHITE スニーカー トリプルS

MR530RCD

Nike WMNS Air Jordan 1 Retro High OG 24

WHITE

Columbia コロンビア シューズ

530ta

美品!NIKE GS エアジョーダン1 mid ブラック 24.5cm

530rc

FENDI【美品】スリッポン37ブラック マルチカラー エラスティックバンド

530cb

CONVERSE 厚底 オールスター 5(24cm)

530kob

Nike Dunk Low Grey Fog グレーフォグ 24cm

530aa

ultraBOOST ランニングシューズ アディダスバイステラマッカートニー

5740

ナイキ ズームXヴェイパーフライネクスト%2 25cm

574

シャネル スニーカー ピンク

996

NIKE×jacquemus Air Humura



新品タグ付き New Balance 990V4 グレー 24cm

#ホワイト #スニーカー

MICHAEL KORS マイケルコース エクストリーム スニーカー

#newbalance #vs #gn

ニューバランスMR530CB 23.5 未使用タグなし

カラー···ホワイト

【新品未使用】adidas スタンスミス リーコン 紺白

人気モデル···new balance 530

【3/20までの出品!】ナイキ ダンク LOW パンダ ウィメンズ 23.5cm

スニーカー型···ローカット

【新品・未使用】アディダス×ハローキティ GW7166 スニーカー

履き口···紐

完売品 新品未使用 NIKEWMNSAIRFORCE107LX 25cm



【新品未使用】ナイキ エアマックス エクシー 23.5cm

1308

STELLA McCARTNEY レディース エリス 厚底スニーカー 24.5

1827

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

新品未使用、タグ、ベージュの替紐、箱付の希少サイズ22.5cmで即時発送させていただきます。こちらNew Balance MR530ホワイトは店頭、ecストアからも完売しており入手困難になっております。カラーリングも530シリーズの中でも抜群にいいので気になった方、お探しの方はこの機会にぜひどうぞ。お気軽にコメントしてください。ベーシックなデザインのホワイトスニーカーですが薄いベージュと細かいグレーがアクセントで効いています。Nのマークもホワイトのワントーンなのでいかにもといった感じもなく履いていただけます。どんなボトムスにも合わせやすく、Adidas(アディダス)のスタンスミスやnike(ナイキ)のエアフォース1,converse(コンバース)のチャックテイラーやオールスターなどの定番スニーカーにもひけをとらないホワイトスニーカーです。New Balance公式オンラインでの購入時から箱に潰れがありますが靴自体には問題ありませんのでご了承ください。発送の際は緩衝材などで形崩れしないよう梱包させていただきます。▪️ヴィンテージ加工を施したシンセティックレザーでアッパーの全面を包み込み、風合いのある表情を演出した「MR530」“VINTAGE PACK”。2000年代に登場したフィットネスランニングシューズを洗練されたファッションアイテムとして提案する「MR530」は、曲線を活かした流麗なアッパーデザイン、快適な履き心地を提供するABZORB搭載ミッドソールを採用した人気のユニセックスサイズモデルnb 990 991 992 993996 997 9981200 13001400 15001906 tusa ukgrbk gore tex MR530RC(D) MR530 MR530RCMR530RCDWHITE530ta530rc530cb530kob530aa 5740574996#ホワイト #スニーカー#newbalance #vs #gnカラー···ホワイト人気モデル···new balance 530スニーカー型···ローカット履き口···紐13081827

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

コンバース レザー スニーカー クロムハーツ ボロチップ シューホース セットNew Balance U9060MAC 24cm新品 Salomon X-mission 4 Suede 24.5cm サロモンAIRMAX97★23㌢NIKEスニーカー★エアマックス97アディダス スタンスミス マリメッコ スニーカーバーバリー スワロフスキー スニーカーアディダス サンバ samba No.238ランニングシューズドミノ ホワイトFFファブリック ロートップ美品 NIKE エアジョーダン 1ロー ピンクとグレー 23.5cm