3月の上旬にシークレットハニーのオンラインで購入しました。リボン、ズボン、予備ボタン等付属品揃っております。

REDVALENTINO レッドヴァレンティ ドレスCADYTECHリボン付き



MARBLE 2WAY BOXプリーツジュエルワンピース



❤️新品❤️ MARITHE FRANCOIS GIRBAUD ワンピース Mサイズ

1度着用し、先週クリーニングに出しました。

★CLASS購入★Clippers★NBAワンピース★HardWood★Bガール



リリアンカラット 2wayケープミドルコート



snidel ミニフレアスカート SET UP Web限定 アイボリー

目立った汚れはありませんが、購入当初から襟元に糸?(画像8枚目)が表面に出てます。

LIZLISA リズリサ セーラーカラーセットアップ



【本日限定価格】Secret Honey レース袖ラッフルセットアップ 半袖

目立つものではないですが、必ず画像の確認をお願い致します。

【栀】Q182 普段着 衣装 かわいい 大人用 女性 レディース ワンピース



RU-2086 Gianni Versace ワンピース サイズ38



ほぼ未使用❤3万円 desigual デシグアル ワンピース ドレス

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ボーダーズアットバルコニー 新作ワンピース



ディースクエアード DSQUARED2 本革 レザーワンピース イタリア製

⚠️注意⚠️

新品✨BLUE LABEL CRESTBRIDGE チェックニットワンピース



LIZLISAチョコディップチェリーワンピース

○ネコポスor宅急便コンパクトで発送する予定です。梱包は防水処理のみです。

Melt the lady / shirt mini dress / ホワイト



エターナリーブレイズEB総柄シフォンフリルワンピース赤黒エイココンドウ



AND SUNS★B.A.Dブルックリンオールディ★カラフル迷彩柄★ワンピース

○素人検品のため、小さな傷汚れを見逃している可能性ございます。

ヒステリックグラマー【美品】CAT 総柄 異素材MIX 変形 ブラウス トップス



Honey Cinnamonセットアップ



新品韓国風シャツワンピース ひざ上 フレアワンピース ミニドレス 大人可愛いnp

質問等ございましたらコメントにてお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シークレットハニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

3月の上旬にシークレットハニーのオンラインで購入しました。リボン、ズボン、予備ボタン等付属品揃っております。1度着用し、先週クリーニングに出しました。目立った汚れはありませんが、購入当初から襟元に糸?(画像8枚目)が表面に出てます。目立つものではないですが、必ず画像の確認をお願い致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー⚠️注意⚠️○ネコポスor宅急便コンパクトで発送する予定です。梱包は防水処理のみです。○素人検品のため、小さな傷汚れを見逃している可能性ございます。質問等ございましたらコメントにてお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シークレットハニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

sheller シェリエ フロントZIPワンピース チェック Fシークレットハニー レースラッフルセットアップ ピンク夢展望 ディアマイラブ まとめ売り7点セットBalmain & H&Mデシグアル ワンピース4着セットA様専用ページ 753フロントビジューデザイン サイドメッシュ タイト ミニドレス キャバドレス【結婚式/ドレス】サテンキャミ付きオーガンジーミニワンピース