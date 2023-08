Forget-Me-Not❗

今回ご紹介するこのようなジュエリーは、スイートハートジュエリーと呼ばれています。今ではアメリカやヨーロッパでも非常に希少な存在です。Sweet Heart Jewelry(スウィートハート ジュエリー)とは、戦地へ行く際に兵士たちが、恋人や妻、母親、家族に愛の証として贈っていたチャームです。WWIとWWIIのときに非常に人気でした。今でもヨーロッパでは、婚約記念日、結婚記念日、誕生日、子供が生まれた時などに、スウィートハートジュエリーを贈る習慣があります。

これはアメリカの1940年代WW2のチャームです。 FORGET ME NOT の花のデザインです。大戦時代に愛人、家族の人に贈ったとされる[私を忘れないで!]の一言が込められた特別なジュエリーです。

スイートハートジュエリーでもかなり有名な

モチーフです。

ワチカン入り2.1x1.5cmです。

シルバー925の刻印Sterling

よろしくお願いいたします❣

Forget-Me-Not❗1940s WWII US SWEET HEART JEWELRYチェーンシルバー925新品40cm+600円、45cm+1000円ヴィンテージチェーンもあります。今回ご紹介するこのようなジュエリーは、スイートハートジュエリーと呼ばれています。今ではアメリカやヨーロッパでも非常に希少な存在です。Sweet Heart Jewelry(スウィートハート ジュエリー)とは、戦地へ行く際に兵士たちが、恋人や妻、母親、家族に愛の証として贈っていたチャームです。WWIとWWIIのときに非常に人気でした。今でもヨーロッパでは、婚約記念日、結婚記念日、誕生日、子供が生まれた時などに、スウィートハートジュエリーを贈る習慣があります。これはアメリカの1940年代WW2のチャームです。 FORGET ME NOT の花のデザインです。大戦時代に愛人、家族の人に贈ったとされる[私を忘れないで!]の一言が込められた特別なジュエリーです。スイートハートジュエリーでもかなり有名なモチーフです。ワチカン入り2.1x1.5cmです。シルバー925の刻印Sterlingよろしくお願いいたします❣スイートハートジュエリースウィートハートジュエリーSweet Heart JewelrySweet・Heart・Jewelryパフィーハートハートpuffy heartレディースアクセサリーネックレスペンダントチャームレディースネックレスメンズレディースメンズネックレスメンズアクセサリーメンズネックレスレディースアクセサリーハートネックレスヴィンテージvintageヴィンテージアクセサリースウィートハートネックレススウィートハートチャームヴィンテージシルバーアンティークジュエリースターリングシルバーパフィーハート40s40年代usネイビーアメリカヴィンテージSweetheartJewelry古着ロケットエアフォースmilitaryアメカジアメリカUSAUSARMYUSNUS NAVYイギリス海軍空軍陸軍N-1MA-1A-1A-2N2BN3B1900WWI40sWW2WWIWWIILevisFORGET ME NOT

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

