期間限定30％OFF! 【新品未使用】AQUOS sense6s simフリー 本体　ブラック スマートフォン本体

楽天モバイルにて一括購入した新品未使用品です。
新品 GalaxyA53 オーサムブルー
スライム様専用 OPPO Reno3a ブラック
メーカー
iPhone SE 第二世代 64G 5台セット 黒3 白2
シャープ
Apple iPhoneXR 64GB BLACK MT0A2J/A
poposan様専用
製品名
LG V60ThinQ 5G 本体、デュアルスクリーンセット
AQUOS sense6s
iku⭐︎様専用:docomoで購入した富士通のらくらくスマホ
OPPO Reno7A
色
ジェットブラック☆Apple☆iPhone 7plus
シルバー
★美品★iPhone8 64G GD/シムフリー/大容量新品BT100% 079
16 iPhone8 64GB バッテリー新品 SIMフリー 訳あり
サイズ
iPhone 8 64 GB SIMフリー 未開封
約152 x 約70 x 約7.9 (mm)
【新品】OPPO Reno7 A ドリームブルー
iPhone 12 mini 256GB グリーン SIMフリー 未使用 交換品
重量
iPhone 14 128 GB SIMフリー未使用
約156g
OPPO Reno5 A Ymobile esim対応版
iPhone Xs ゴールド256GB docomo
ディスプレイ
OPPO Reno7 A 新品 未開封
サイズ / 種類
BALMUDA Phone White softbank 美品 訳あり
約6.1インチ / IGZO OLED
Galaxy Z Fold3 5G ファントムブラック 256GB おまけ付き
解像度
はな様専用新品未使用GooglePixel5a(5G) Mostly Black
FHD+ / 2,432 × 1,080
Apple iPhone 11 pro 本体 256GB
iPhone14 ProMax 128GB スペースブラック SIMフリー
CPU
電池最良好 iPhoneSE3 第3世代 64GB SIMフリー
Snapdragon® 695 5G Mobile Platform / オクタコア 2.2GHz × 2 + 1.8GHz × 6
iPhone8 simフリー 256GB ゴールド
iPhone XR White 64 GB 本体
OS※1
iPhone13pro 1TB
Android™ 11
iPhone 8 Gold 64 GB 未使用 美品 本体と付属品
Galaxy Z Fold4 本体
内蔵メモリ（RAM / ROM）
OPPOA55s5Gグリーン
4GB (RAM) / 64GB (ROM)
TORQUE トルク G02 KYV35 blue ブルー (新品、未使用)
モトローラ moto g31 simフリー ガラスフィルム 手帳
外部メモリ
OPPO A54 5G 64GB ファンタスティックパープル SIMフリー
micro SDXC™ (最大 1,024GB)
iPhone 12 Pro Max シルバー 256 GB docomo
モトローラ motorola moto g52j 5G 128GB
バッテリー容量
iPhone XR White 128 GB Softbank SIMフリー‼️
4,570mAh
Google Pixel7a 128GB SIMフリー版 Charcoal
ワイヤレス充電
②【SIMロック解除済】iPhone 8 Silver 64 GB
【ヨシ様専用】Galaxy S10 SC-03L ブラック
非対応
iPhone SE (第3世代) スターライト ホワイト 64 GB
連続待受時間
アップル iPhone12 64GB ブラック
iPhone12 mini ブラック 128GB SIMフリー
LTE
らくらくスマートフォン F-42A ドコモ SIMロック解除済み U21
約940時間
iPhone14 pro 256gb simフリー ほぼ未使用
3G
【新品未開封】OPPO A55s 5G (4GB/64GB) ブラック
約1,030時間
OPPO A77 ブラック 新品未開封
iPhone11 SIMフリー 64GB バッテリー新品(非正規)
連続通話時間
Xiaomi mi11 lite 5G 6GB/128GB SIMフリー
LTE
iPhone X Silver 256 GB SIMフリー 3281
約62時間
iPhone12本体 グリーン 64GB
3G
【専用】Xperia 5 III ピンク docomo SIMロック解除済み
約44時間
iPhone11Pro 256GB SIMフリー 付属品すべて新品
さくら様専用iPhone XR Blue 256 GB docomo
通信速度
iPhone 12 ブラック 128 GB SIMフリー(ジャンク)
LTE 受信時
iPhone 11 プロダクトレッド 128GB 画面割れ ジャンク品
200Mbps
F(x)tec Pro1X QX1050 ブルー
LTE 送信時
新品 Libero 5G III A202ZT ホワイトブラック2台セット
75Mbps
iPhone SE 64G 第二世代 ブラック
Sub6 受信時
【美品】iPhone13Pro ゴールド 512 GB SIMフリー
1.93Gbps
アップル Ａpple IphoneXs Max 256ＧＢSIMフリー８０％
Sub6 送信時
Galaxy A21ホワイト、スマホカバー、フィルム
217Mbps
iPhone 11 Pro スペースグレイ 64 GB Softbank
iPhone XR 本体 ホワイト 64GB
SIM
ドコモ あんしんスマホ KY-51B セット ネイビー
nanoSIM / eSIM
即購入不可 新品 iPhone12 128GB パープル 本体 MJNJ3J/A
iPhone X Silver 256 GB SIMフリー 新古品 美品 10
ワンセグ / フルセグ
新品未使用 OPPO Reno 7a
非対応 / 非対応
iPhone11pro 256GB SIMフリー
超美品iPhone13Pro容量128GB ,色はゴールド、シムフリーです。
おサイフケータイ
Apple iPhone 6s 32GB ゴールド SIMフリー 送料込
対応
【美品】Apple iPhone8 256GB シルバー
iPhoneSE３ ６４ GB スターライト 価格交渉
NFC
Xperia Ace Black 64 GB docomo 新品未使用シムフリー
対応
Iphone 14pro 256GB SIMフリー新品、未使用品
AQUOS sense3 sh-m12 新品・未使用
防水 / 防塵
【新品未使用】AQUOS sense6s simフリー 本体 ブラック
対応（IPX5 ・ IPX8 / IP6X）
こんー様専用 Google Pixel 3 128GB 白
iPhoneSE Silver 128GB SIMフリーバッテリー100%交換済
耐衝撃
Android12 AQUOS zero2 SH-01M 256G SIMフリー
対応
❢売れてます❢ SIMフリー 10台セット au KYV38 V03 T311
iPhone SE2（第2世代）64GB レッド
生体認証（指紋 / 顔）
iPhone SE 2 本体 画面割れ SIMロックなし
対応 / 対応
Galaxy S10 Prism Blue SIMフリー SC-03L
岩田様専用iPhone 8 Space Gray 64 GB Softbank
VoLTE（Rakuten, docomo, au, SoftBank）
iPhone Xs Max Gold 256 GB SIMフリー【8018】
対応 / 対応 / 対応 / 対応
【画面横線あり】iPhone SE 2世代 ホワイト 128 GB SIMフリー
本日限り値下げ❗iPhone7 32GB ゴールドSIMフリー
急速充電
iPhonex silver 256GB simフリー
対応
最終値下げ【デモ機】iPhone13Pro ゴールド 128GB
Xiaomi Redmi Note 10T新品未使用
付属品
moto g53y 5g アークティック シルバー
クイックスタートガイド×1 / クイックスイッチアダプター×1
iPhone SE SIMフリー iPhoneSE 完動品 16GB シルバー
【大特価5月末まで】 iPhone 8 Plus RED 256GB 箱付
iPhone X スペースグレー 64GB SIMフリー
OPPO Reno3 A 128GB ホワイト CPH2013 楽天 本体のみ
楽天モバイルにて一括購入した新品未使用品です。メーカーシャープ製品名AQUOS sense6s色シルバー サイズ約152 x 約70 x 約7.9 (mm)重量約156gディスプレイサイズ / 種類約6.1インチ / IGZO OLED解像度FHD+ / 2,432 × 1,080CPUSnapdragon® 695 5G Mobile Platform / オクタコア 2.2GHz × 2 + 1.8GHz × 6OS※1Android™ 11内蔵メモリ（RAM / ROM）4GB (RAM) / 64GB (ROM)外部メモリmicro SDXC™ (最大 1,024GB)バッテリー容量4,570mAhワイヤレス充電非対応連続待受時間LTE約940時間3G約1,030時間連続通話時間LTE約62時間3G約44時間通信速度LTE 受信時200MbpsLTE 送信時75MbpsSub6 受信時1.93GbpsSub6 送信時217MbpsSIMnanoSIM / eSIMワンセグ / フルセグ非対応 / 非対応おサイフケータイ対応NFC対応防水 / 防塵対応（IPX5 ・ IPX8 / IP6X）耐衝撃対応生体認証（指紋 / 顔）対応 / 対応VoLTE（Rakuten, docomo, au, SoftBank）対応 / 対応 / 対応 / 対応急速充電対応付属品クイックスタートガイド×1 / クイックスイッチアダプター×1