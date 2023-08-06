期間限定30％OFF! 【新品未使用】AQUOS sense6s simフリー 本体　ブラック スマートフォン本体

楽天モバイルにて一括購入した新品未使用品です。

新品 GalaxyA53 オーサムブルー



スライム様専用 OPPO Reno3a ブラック

メーカー

iPhone SE 第二世代 64G 5台セット 黒3 白2

シャープ

Apple iPhoneXR 64GB BLACK MT0A2J/A



poposan様専用

製品名

LG V60ThinQ 5G 本体、デュアルスクリーンセット

AQUOS sense6s

iku⭐︎様専用:docomoで購入した富士通のらくらくスマホ



OPPO Reno7A

色

ジェットブラック☆Apple☆iPhone 7plus

シルバー

★美品★iPhone8 64G GD/シムフリー/大容量新品BT100% 079



16 iPhone8 64GB バッテリー新品 SIMフリー 訳あり

サイズ

iPhone 8 64 GB SIMフリー 未開封

約152 x 約70 x 約7.9 (mm)

【新品】OPPO Reno7 A ドリームブルー



iPhone 12 mini 256GB グリーン SIMフリー 未使用 交換品

重量

iPhone 14 128 GB SIMフリー未使用

約156g

OPPO Reno5 A Ymobile esim対応版



iPhone Xs ゴールド256GB docomo

ディスプレイ

OPPO Reno7 A 新品 未開封

サイズ / 種類

BALMUDA Phone White softbank 美品 訳あり

約6.1インチ / IGZO OLED

Galaxy Z Fold3 5G ファントムブラック 256GB おまけ付き

解像度

はな様専用新品未使用GooglePixel5a(5G) Mostly Black

FHD+ / 2,432 × 1,080

Apple iPhone 11 pro 本体 256GB



iPhone14 ProMax 128GB スペースブラック SIMフリー

CPU

電池最良好 iPhoneSE3 第3世代 64GB SIMフリー

Snapdragon® 695 5G Mobile Platform / オクタコア 2.2GHz × 2 + 1.8GHz × 6

iPhone8 simフリー 256GB ゴールド



iPhone XR White 64 GB 本体

OS※1

iPhone13pro 1TB

Android™ 11

iPhone 8 Gold 64 GB 未使用 美品 本体と付属品



Galaxy Z Fold4 本体

内蔵メモリ（RAM / ROM）

OPPOA55s5Gグリーン

4GB (RAM) / 64GB (ROM)

TORQUE トルク G02 KYV35 blue ブルー (新品、未使用)



モトローラ moto g31 simフリー ガラスフィルム 手帳

外部メモリ

OPPO A54 5G 64GB ファンタスティックパープル SIMフリー

micro SDXC™ (最大 1,024GB)

iPhone 12 Pro Max シルバー 256 GB docomo



モトローラ motorola moto g52j 5G 128GB

バッテリー容量

iPhone XR White 128 GB Softbank SIMフリー‼️

4,570mAh

Google Pixel7a 128GB SIMフリー版 Charcoal

ワイヤレス充電

②【SIMロック解除済】iPhone 8 Silver 64 GB



【ヨシ様専用】Galaxy S10 SC-03L ブラック

非対応

iPhone SE (第3世代) スターライト ホワイト 64 GB

連続待受時間

アップル iPhone12 64GB ブラック



iPhone12 mini ブラック 128GB SIMフリー

LTE

らくらくスマートフォン F-42A ドコモ SIMロック解除済み U21

約940時間

iPhone14 pro 256gb simフリー ほぼ未使用

3G

【新品未開封】OPPO A55s 5G (4GB/64GB) ブラック

約1,030時間

OPPO A77 ブラック 新品未開封



iPhone11 SIMフリー 64GB バッテリー新品(非正規)

連続通話時間

Xiaomi mi11 lite 5G 6GB/128GB SIMフリー

LTE

iPhone X Silver 256 GB SIMフリー 3281

約62時間

iPhone12本体 グリーン 64GB

3G

【専用】Xperia 5 III ピンク docomo SIMロック解除済み

約44時間

iPhone11Pro 256GB SIMフリー 付属品すべて新品



さくら様専用iPhone XR Blue 256 GB docomo

通信速度

iPhone 12 ブラック 128 GB SIMフリー(ジャンク)

LTE 受信時

iPhone 11 プロダクトレッド 128GB 画面割れ ジャンク品

200Mbps

F(x)tec Pro1X QX1050 ブルー

LTE 送信時

新品 Libero 5G III A202ZT ホワイトブラック2台セット

75Mbps

iPhone SE 64G 第二世代 ブラック

Sub6 受信時

【美品】iPhone13Pro ゴールド 512 GB SIMフリー

1.93Gbps

アップル Ａpple IphoneXs Max 256ＧＢSIMフリー８０％

Sub6 送信時

Galaxy A21ホワイト、スマホカバー、フィルム

217Mbps

iPhone 11 Pro スペースグレイ 64 GB Softbank



iPhone XR 本体 ホワイト 64GB

SIM

ドコモ あんしんスマホ KY-51B セット ネイビー

nanoSIM / eSIM

即購入不可 新品 iPhone12 128GB パープル 本体 MJNJ3J/A



iPhone X Silver 256 GB SIMフリー 新古品 美品 10

ワンセグ / フルセグ

新品未使用 OPPO Reno 7a

非対応 / 非対応

iPhone11pro 256GB SIMフリー



超美品iPhone13Pro容量128GB ,色はゴールド、シムフリーです。

おサイフケータイ

Apple iPhone 6s 32GB ゴールド SIMフリー 送料込

対応

【美品】Apple iPhone8 256GB シルバー



iPhoneSE３ ６４ GB スターライト 価格交渉

NFC

Xperia Ace Black 64 GB docomo 新品未使用シムフリー

対応

Iphone 14pro 256GB SIMフリー新品、未使用品



AQUOS sense3 sh-m12 新品・未使用

防水 / 防塵

【新品未使用】AQUOS sense6s simフリー 本体 ブラック

対応（IPX5 ・ IPX8 / IP6X）

こんー様専用 Google Pixel 3 128GB 白



iPhoneSE Silver 128GB SIMフリーバッテリー100%交換済

耐衝撃

Android12 AQUOS zero2 SH-01M 256G SIMフリー

対応

❢売れてます❢ SIMフリー 10台セット au KYV38 V03 T311



iPhone SE2（第2世代）64GB レッド

生体認証（指紋 / 顔）

iPhone SE 2 本体 画面割れ SIMロックなし

対応 / 対応

Galaxy S10 Prism Blue SIMフリー SC-03L



岩田様専用iPhone 8 Space Gray 64 GB Softbank

VoLTE（Rakuten, docomo, au, SoftBank）

iPhone Xs Max Gold 256 GB SIMフリー【8018】

対応 / 対応 / 対応 / 対応

【画面横線あり】iPhone SE 2世代 ホワイト 128 GB SIMフリー



本日限り値下げ❗iPhone7 32GB ゴールドSIMフリー

急速充電

iPhonex silver 256GB simフリー

対応

最終値下げ【デモ機】iPhone13Pro ゴールド 128GB



Xiaomi Redmi Note 10T新品未使用

付属品

moto g53y 5g アークティック シルバー

クイックスタートガイド×1 / クイックスイッチアダプター×1

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

楽天モバイルにて一括購入した新品未使用品です。メーカーシャープ製品名AQUOS sense6s色シルバー サイズ約152 x 約70 x 約7.9 (mm)重量約156gディスプレイサイズ / 種類約6.1インチ / IGZO OLED解像度FHD+ / 2,432 × 1,080CPUSnapdragon® 695 5G Mobile Platform / オクタコア 2.2GHz × 2 + 1.8GHz × 6OS※1Android™ 11内蔵メモリ（RAM / ROM）4GB (RAM) / 64GB (ROM)外部メモリmicro SDXC™ (最大 1,024GB)バッテリー容量4,570mAhワイヤレス充電非対応連続待受時間LTE約940時間3G約1,030時間連続通話時間LTE約62時間3G約44時間通信速度LTE 受信時200MbpsLTE 送信時75MbpsSub6 受信時1.93GbpsSub6 送信時217MbpsSIMnanoSIM / eSIMワンセグ / フルセグ非対応 / 非対応おサイフケータイ対応NFC対応防水 / 防塵対応（IPX5 ・ IPX8 / IP6X）耐衝撃対応生体認証（指紋 / 顔）対応 / 対応VoLTE（Rakuten, docomo, au, SoftBank）対応 / 対応 / 対応 / 対応急速充電対応付属品クイックスタートガイド×1 / クイックスイッチアダプター×1

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

iPhone SE SIMフリー iPhoneSE 完動品 16GB シルバー【大特価5月末まで】 iPhone 8 Plus RED 256GB 箱付iPhone X スペースグレー 64GB SIMフリーOPPO Reno3 A 128GB ホワイト CPH2013 楽天 本体のみ