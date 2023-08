Brand:NEIL BARRETT

製造国:Italy

カラー:ヴィンテージ・ホワイト

サイズ表記:42

かかとの減りは微量です。

ニールバレットのジップアップスニーカーになります。あまり履いていない為、ソールの減りは自体は殆どないです。

ラグジュアリーブランドにありがちな固さはなく、クッション性、フィット感が抜群にいいです。

アイレット、ジップ部分はシルバーポリッシュで丁寧に一つ一つ磨きあげました。

ZIP部分には潤滑剤のCRE556を射しておきましたので、動きはスムーズな状態です。

全てクリーニング済み✅

尚、サービスでヴァレンティーノガラバーニの新品のシューレースを通してあります。

多くのレザーを見てきましたが、上質で変な皺が入らない、長く愛用できるスニーカーです。

アンクル部のフィット感も抜群の快適性です

ジップで脱着が簡単に行うことができます。

クッションもあります。

◆サイズ感

27.0~27.5位

セリーヌ、サンローラン、ディオール、クリスヴァンアッシュなどがお好きな方に。

ご購入に至るまでに、お好きなだけ、納得のいくまでご質問ください。双方気持ちの良い取引ができたらと思います。。

収納に便利な shoe bag 付属します。

メインカラー...ホワイト

特徴/機能/素材...レザー

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニールバレット 商品の状態 やや傷や汚れあり

