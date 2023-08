sandro

サンドロ

ノースリーブ

ワンピース

マーメイド

フレア

同伴

【カラー】

ブラック

黒

【サイズ】

1 サイズ

身幅 41cm

肩幅 30.5cm

着丈 81cm

全て平置きです。

多少の誤差はご了承くださいませ。

ペットなし

喫煙者なし

こちらは中古品です。

商品には小擦れ等がある場合がございます。

その他目立った傷がある場合は別途写真で載せております。

●商品写真にて状態を確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。

●サイズ間違えでの返品はお受けできませんので

記載文をご確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。

トラブル防止の観点から完璧を求める方や神経質な方のご購入は御遠慮下さいませ。

ご不明な点が御座いましたらあらかじめ、コメント欄にてご相談の上、ご購入をご検討ください。

尚、ご購入後の自己都合でのキャンセルは不可となります。

ご理解の程宜しくお願い致します。

sandroサンドロノースリーブワンピースマーメイドフレア同伴【カラー】ブラック黒【サイズ】1 サイズ身幅 41cm肩幅 30.5cm着丈 81cm全て平置きです。多少の誤差はご了承くださいませ。ペットなし喫煙者なしこちらは中古品です。商品には小擦れ等がある場合がございます。その他目立った傷がある場合は別途写真で載せております。●商品写真にて状態を確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。●サイズ間違えでの返品はお受けできませんので記載文をご確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。トラブル防止の観点から完璧を求める方や神経質な方のご購入は御遠慮下さいませ。ご不明な点が御座いましたらあらかじめ、コメント欄にてご相談の上、ご購入をご検討ください。尚、ご購入後の自己都合でのキャンセルは不可となります。ご理解の程宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サンドロ 商品の状態 未使用に近い

