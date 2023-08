ヘアビューロン 4D Plus [ストレート]

★新品未使用、未開封★

プレゼントで頂きましたが、今27Dを使用している為未開封の状態で出品する事にしました。

値下げ不可

定価49500円

アイロンタイプ···ストレート

商品の情報 ブランド バイオプログラミング 商品の状態 新品、未使用

ヘアビューロン 4D Plus [ストレート]★新品未使用、未開封★プレゼントで頂きましたが、今27Dを使用している為未開封の状態で出品する事にしました。値下げ不可定価49500円アイロンタイプ···ストレート

