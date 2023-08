正規通販 DUNK NIKE HIGH PLATINUM PURE スニーカー

【商品名】

【品番】

CZ8149-101

【商品説明】

1985年、未来のNBAスター達がしのぎを削り、激しい試合が毎年繰り広げられるNCAA(全米大学体育協会)主催の大学バスケットリーグに向け強豪校のカレッジカラーで配色しデビューを飾ったDUNK(ダンク)。 色鮮やかなカラーラインナップでデビューを遂げたDUNK(ダンク)はそれまでのバスケットボールシューズの"白"というイメージを払拭した。80年代後半からは機能性、カラフルなデザインがスケートカルチャーに刺さり、左右異なるデザインを履くなどストリートシーンでも華々しいデビューを飾った。 35周年を迎えた本年はカレッジカラーの復刻や様々なモデルとのコラボや国民的アニメから着想を得たモデルなど次々とリリースを果たした。

そんなDUNK HIGH(ダンク ハイ)から初期のバスケットボールのイメージを再現したクリーンな印象の"ホワイト"ワンカラーでまとめた新色がスタンバイ。

全体をNIKE(ナイキ)の名作シューズAIR FORCE(エアフォース)のホワイトを感じさせるホワイトレザーで構築。サイドのスウッシュをプラチナグレーで配色することでシンプルな1足に変化を効かせた。DUNK(ダンク)シリーズでは新鮮なワンカラーのカラースキームが美しい1足となっている。

【購入先】

NIKEオンライン

SNKRS

【出品者より】

値下げ交渉はできるだけお控えお願いします。

即購入大丈夫です。

他でも出品しているため、早い者勝ちになります。

後日、商品の状態写真を載せます。

2023/06/05写真を載せました。

写真の状態で保管してあります。この状態のまま送らせて頂こうかなと考えています。何かございましたら、コメントまでお願いします。

よろしくお願いします。

メインカラー...ホワイト

人気モデル...NIKE ダンク

スニーカー型...ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

