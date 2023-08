セット割引価格にて売れない場合には通常単品価格3〜4割増し出品価格へ変更します。

A TRIBE CALLED QUEST /LOW END THEORY BOX



⭐︎IN&OUT様専用⭐︎ RZA + RAEKWON ODB U-GOD 4枚

※ちなみにTest Vinylだけでも定価$100プラス送料なので現在の出品価格での入手は今後困難だと思います。

ques jazzy sport JAZZY SPORT ポスター



Jennifer Lopez – Rebirth アナログレコード LP



Hi This Is Flume (Mixtape) LP レコード 限定

El Camino – Walking On Water

THE ELECTRIC FLAG/ 1st 国内 初版盤

GGBR Records & Tapes – 13

新品7LP Wilco Yankee Hotel Foxtrot アナログ

Special Edition, Test Pressing 限定20枚

FAITH NO MORE 激レア LP

盤質 : 新品未使用

新品+1回試聴 クルアンビン LP 3枚セット



アナログ盤 MONTEREYINTERNATIONALPOPFESTIVAL

20枚全てアーティストが1枚1枚ハンドメイドで作っており、ジャケットも通常盤のカバーを裏返して作ってあるこだわり感じられる1枚です!

レアUS盤 David Axelrod / Seriously Deep(LP)

ジャケアートに使われたスプレーアートステンシル付きです。写真画像参考にレアです。

◆稀品 ウェーバー/「魔弾の射手」全曲 赤盤レコード



【Blue Vinyl】Megadeth / Youthanasia



【Taka様専用】 カニエ スリップノット3枚セット

El Camino – El Camino 2

System Of A Down ウルトラレア レコード

Air Vinyl Records – AV-008

エモコア ハードコア パンク ロック オルタナ レコードLP 12枚セット

OBI VINYL Black 限定50枚

新品 レコード 未使用 Pete Rock & C.L. Smooth

盤質 : 新品未開封シールド盤

Beatles odéon ep Recordビートルズレコード



『DENNIS BROWN / SO IN LOVE』 レゲエ レコード

【参加アーティスト】豪華です。

ビートルズ希少●アイ フィール ファイン ●セカンドジャケ (赤盤) 370円盤

GGBR Records

Dalek ダイアレック / Precipice [Analog2LP]

El Camino

madonna(マドンナ)【Spotlight】国内プロモ盤 激レア!

Benny The Butcher

サイン入り Mamas gun LP 3枚セット

Meyhem Lauren

クレンペラーのベートーヴェン交響曲第7番



【新品】ビートルズ 洋楽 レア まとめ

Air Vinyl Records

【LP】アーラ・プガチョワ ALLA PUGACHEVA 人生の道化師

DJ Green Lantern

J.BALVIN「VIBRAS」アナログ盤 2LP

Dirtydiggs

【帯付きTBMレコード】山本剛TBMレコード

Camoflauge Mon

【2LP】death's dynamic shroud 400枚限定盤エレクトロ

38 Spesh

トッド・ラングレン Wizard, A True Star USAオリジナル新品

Boodeini

Conway The Machine / King To A God _180g

Rick Hyde

新品未使用 ニルヴァーナ マディバンクス 完全限定盤アナログレコード

JR Swiftz

パンテラ 4枚 アナログレコード pantera セット販売 まとめ売り



【アナログLP●ビニール盤】ピンク・フロイド 「狂気」別バージョン

こちらは大事にしていたコレクションからの出品になります。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

