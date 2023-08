一週間ほど前にヨーロッパで購入してきました。

カラーはサンドのインターナショナルサイズ SM 。

サンドのSMサイズは貴重みたいです(*´꒳`*)

ショッパーのまま機内持ち込みをしたため、ショッパーは汚れてしまっています。

そのため、このまま発送で問題なければそうさせて頂きます。

カバーも付いております。

撮影のため、包装から出しただけの状態です。

バーコードからマックスマーラサイトにちゃんと飛びますのでご安心下さい。

購入レシートと店舗の写真も載せておきます。

レシートは個人情報がありますのでお送りはしないつもりでおりますが、必要な方はコメント下さい。

諸々ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。

<ACCESSORI> 2023年秋冬コレクション

ファーのようなふっくらとした風合いのテディベアケープ。

高品質なアルパカ、ウール、シルクを使用した短い毛並みの生地は保温性に優れ、ボリュームがあるにもかかわらずとても軽い着心地が魅力です。

クラシカルにもフェミニンにも着こなしいただけるトレンドのケープは、マックスマーラのアイコン、テディベアコートと同シリーズでエクスクルーシブな仕上がりに。

シルエットは、マリリン・モンローにインスパイアされたセーラーカラーで、テディベアコートらしい丸みを帯びた柔らかなシルエット。両サイドはボタンで開閉し、バックスタイルには深めのセンターベントが入っています。

Mロゴをあしらったハンガーループチェーンも可愛いらしいアクセントをプラス。

グローブなどの小物をレイヤードした、秋冬らしいファッションでお楽しみください。

<ポケット>ウェルトポケット

<スタイル>ボタン留め、”MaxMaraGram”がジャカード織りされたライニング

着丈:62cm※ケープ独特のサイズ感のため日本ではSMサイズのみの展開となります。

※光の当たり具合で実際の商品と色味が異なる場合がございます。

<モデルサイズ>

身長177㎝、バスト81㎝、ウエスト61㎝、ヒップ89㎝

着用サイズ SM

素材

表地:アルパカ 62%、ウール 26%、シルク 12%

裏地:レーヨン 100%

イタリア製

カラー···ベージュ

販売価格 277,200円

※すり替え防止のため、ご購入後は返品は受けません。

#マックスマーラ

#テディベア新作

#サンド

#ケープ

一週間ほど前にヨーロッパで購入してきました。カラーはサンドのインターナショナルサイズ SM 。サンドのSMサイズは貴重みたいです(*´꒳`*)ショッパーのまま機内持ち込みをしたため、ショッパーは汚れてしまっています。そのため、このまま発送で問題なければそうさせて頂きます。カバーも付いております。撮影のため、包装から出しただけの状態です。バーコードからマックスマーラサイトにちゃんと飛びますのでご安心下さい。購入レシートと店舗の写真も載せておきます。レシートは個人情報がありますのでお送りはしないつもりでおりますが、必要な方はコメント下さい。諸々ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。<ACCESSORI> 2023年秋冬コレクションファーのようなふっくらとした風合いのテディベアケープ。高品質なアルパカ、ウール、シルクを使用した短い毛並みの生地は保温性に優れ、ボリュームがあるにもかかわらずとても軽い着心地が魅力です。クラシカルにもフェミニンにも着こなしいただけるトレンドのケープは、マックスマーラのアイコン、テディベアコートと同シリーズでエクスクルーシブな仕上がりに。シルエットは、マリリン・モンローにインスパイアされたセーラーカラーで、テディベアコートらしい丸みを帯びた柔らかなシルエット。両サイドはボタンで開閉し、バックスタイルには深めのセンターベントが入っています。Mロゴをあしらったハンガーループチェーンも可愛いらしいアクセントをプラス。グローブなどの小物をレイヤードした、秋冬らしいファッションでお楽しみください。<ポケット>ウェルトポケット<スタイル>ボタン留め、”MaxMaraGram”がジャカード織りされたライニング着丈:62cm※ケープ独特のサイズ感のため日本ではSMサイズのみの展開となります。※光の当たり具合で実際の商品と色味が異なる場合がございます。<モデルサイズ>身長177㎝、バスト81㎝、ウエスト61㎝、ヒップ89㎝着用サイズ SM素材表地:アルパカ 62%、ウール 26%、シルク 12%裏地:レーヨン 100%イタリア製カラー···ベージュ販売価格 277,200円※すり替え防止のため、ご購入後は返品は受けません。#マックスマーラ#テディベア新作#サンド#ケープ

