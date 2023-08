【ブランド】

【ブランド】CUTLER AND GROSS カトラーアンドグロスイタリア製【カラー】ライトピンク【実寸サイズ】フレーム幅 約14.5cm テンプル 約14cm レンズ 約6× 4cm 多少の誤差はご了承下さい。【状態】使用感の少ない良い状態です。その他目立つダメージ等は無く、状態は良好だと思われます。付属品:ケース、メガネ拭き細かいことが気になる神経質な方や、完品をご希望の方は購入はお控えください。(使用に伴う多少の小傷や擦れ等はご了承ください)自宅保管の為、多少のシワ等ご了承下さい。トラブル防止の為、購入前にプロフィールをお読みくださいますようお願い致します。#CUTLERANDGROSS #カトラーアンドグロス#PRADA #プラダ #Gucci #グッチ #ChristianDior #サングラス #クリスチャンディオール#fendi #chanel #Celine #フェンディ #シャネル #グッチ #セリーヌ #oliverpeoples #トムブラウン #ayame #moscot #tomford #eyevan #白山眼鏡 #金子眼鏡 #JilSander #オリバーピープルズ #アイバン▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️他にもサングラス、眼鏡を出品しております。#strictaeyewear で、検索すると出てきます。▪️▪️▪️▪️▪️ ▪️▪️▪️▪️▪️ ▪️▪️▪️▪️▪️

