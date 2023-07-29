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【冬バーゲン★特別送料無料！】 お買い得☆本革 正規品☆新品未使用☆ポールスミス　ビジネスバッグ　肩がけ　袋付き ビジネスバッグ

商品の説明

ご覧頂きありがとうございます。
bg58. 2way COACH ビジネスバッグ 黒

(ちょんす様)United Arrows(YUKINO)フェイクレザーブリーフ
ポールスミスの本革ビジネスバッグです。
GLENROYAL LIGHT WEIGHT BRIEF CASE 極上/美品
日本でよく見かける手持ち付きのビジネスバッグに比べて、スマートなデザインです。
クロコダイルハンドバッグ　ナンバーロック　黒×シルバー　センター取りワニ革

美品✨サルヴァトーレフェラガモ　ビジネス　バッグ　レザー　黒　肩掛け　A4収納
サイズは
WONDER BAGGAGE（ワンダーバゲージ） ビジネスバッグ
横幅35センチ
【良品】定価10万　コーチ　メンテ済　ビジネス　バッグ　2way レザー　120
高さ26センチ
【美品】万双 ビジネスバッグ 2室 A4可 オールレザー ブラック
奥行9センチ
【美品】バーバリーブラックレーベル　ビジネスバッグ
（素人測定なので多少の誤差はご容赦ください）
PELLEMORBIDA deck/9 クラッチバッグ　オレンジ

★つちだ様専用★コンプレックスガーデンズ　ビジネスバッグ
A4サイズがピッタリ入るくらいの大きさです。
【新品】ル タヌア2WAY ダレスバッグ フランス歴代大統領愛用 牛革 鍵付

TUMI ビジネスショルダーバッグ
新品、正規品です。
リモワ　美品　RIMOWA ビジネストローリー　黒　851.40
純正の布製の袋もお付けします。
【新品】ポーター B印 Yoshida コーデュラナイロン製 PCケース

ロンシャン ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way ブラック★576
日本で被ることはほぼないと思いますのでオリジナリティを演出できます。
吉田カバン ポーター ハイブリッド ブリーフケース・オーバーナイター(S)/

【新品】BLAZER CLUB 2way ダレスバッグ 牛革 レザー ショルダー

美品✨トゥミ ビジネスバッグ 2way JARVIS 日本限定 レザー ネイビー

★新品 ポールスミス ビジネスバッグ ブリーフケース ネイビー★239
カラー···ブラック
FELISIビジネスバッグ ブリーフケース クロコ型押し ブラウン 1846
素材···本革
カステルバジャック　バッグ　新品
バッグサイズ···A4サイズ収納可

BALENCIAGA(バレンシアガ)　ブリーフケース　MM154

商品の情報

ブランドポールスミス
商品の状態新品、未使用

美品 ハンティングワールド ボストンバッグ Hunting world

ビジネス，トラベル2way本革バック

美品　TUMI トゥミ　ビジネスバッグ　オールレザー　2way ショルダーバッグ

☆PORTER ポーター　2way ブリーフケース　美品　☆

値下げ中 エトロ メンズバック

tomford ビジネスバッグ

TUMI トゥミ　本革ビジネスバッグ　ヴィンテージ加工

激レア　BALLY ダレスバッグ　ビジネスバッグ　ターンロック　肩掛け　キャメル
ご覧頂きありがとうございます。ポールスミスの本革ビジネスバッグです。日本でよく見かける手持ち付きのビジネスバッグに比べて、スマートなデザインです。サイズは横幅35センチ高さ26センチ奥行9センチ（素人測定なので多少の誤差はご容赦ください）A4サイズがピッタリ入るくらいの大きさです。新品、正規品です。純正の布製の袋もお付けします。日本で被ることはほぼないと思いますのでオリジナリティを演出できます。カラー···ブラック素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報

ブランドポールスミス
商品の状態新品、未使用

【冬バーゲン★特別送料無料！】 お買い得☆本革 正規品☆新品未使用☆ポールスミス　ビジネスバッグ　肩がけ　袋付き ビジネスバッグ

27分钟前

【冬バーゲン★特別送料無料！】 お買い得☆本革 正規品☆新品未使用☆ポールスミス　ビジネスバッグ　肩がけ　袋付き ビジネスバッグ

¥29,000 ¥16,240

(税込) 送料込み
9
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出品者

2f445

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本人確認済
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コメント (9)

2f445
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