【冬バーゲン★特別送料無料！】 お買い得☆本革 正規品☆新品未使用☆ポールスミス　ビジネスバッグ　肩がけ　袋付き ビジネスバッグ

ご覧頂きありがとうございます。

bg58. 2way COACH ビジネスバッグ 黒



(ちょんす様)United Arrows(YUKINO)フェイクレザーブリーフ

ポールスミスの本革ビジネスバッグです。

GLENROYAL LIGHT WEIGHT BRIEF CASE 極上/美品

日本でよく見かける手持ち付きのビジネスバッグに比べて、スマートなデザインです。

クロコダイルハンドバッグ ナンバーロック 黒×シルバー センター取りワニ革



美品✨サルヴァトーレフェラガモ ビジネス バッグ レザー 黒 肩掛け A4収納

サイズは

WONDER BAGGAGE（ワンダーバゲージ） ビジネスバッグ

横幅35センチ

【良品】定価10万 コーチ メンテ済 ビジネス バッグ 2way レザー 120

高さ26センチ

【美品】万双 ビジネスバッグ 2室 A4可 オールレザー ブラック

奥行9センチ

【美品】バーバリーブラックレーベル ビジネスバッグ

（素人測定なので多少の誤差はご容赦ください）

PELLEMORBIDA deck/9 クラッチバッグ オレンジ



★つちだ様専用★コンプレックスガーデンズ ビジネスバッグ

A4サイズがピッタリ入るくらいの大きさです。

【新品】ル タヌア2WAY ダレスバッグ フランス歴代大統領愛用 牛革 鍵付



TUMI ビジネスショルダーバッグ

新品、正規品です。

リモワ 美品 RIMOWA ビジネストローリー 黒 851.40

純正の布製の袋もお付けします。

【新品】ポーター B印 Yoshida コーデュラナイロン製 PCケース



ロンシャン ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way ブラック★576

日本で被ることはほぼないと思いますのでオリジナリティを演出できます。

吉田カバン ポーター ハイブリッド ブリーフケース・オーバーナイター(S)/



【新品】BLAZER CLUB 2way ダレスバッグ 牛革 レザー ショルダー



美品✨トゥミ ビジネスバッグ 2way JARVIS 日本限定 レザー ネイビー



★新品 ポールスミス ビジネスバッグ ブリーフケース ネイビー★239

カラー···ブラック

FELISIビジネスバッグ ブリーフケース クロコ型押し ブラウン 1846

素材···本革

カステルバジャック バッグ 新品

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。ポールスミスの本革ビジネスバッグです。日本でよく見かける手持ち付きのビジネスバッグに比べて、スマートなデザインです。サイズは横幅35センチ高さ26センチ奥行9センチ（素人測定なので多少の誤差はご容赦ください）A4サイズがピッタリ入るくらいの大きさです。新品、正規品です。純正の布製の袋もお付けします。日本で被ることはほぼないと思いますのでオリジナリティを演出できます。カラー···ブラック素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

BALENCIAGA(バレンシアガ) ブリーフケース MM154美品 ハンティングワールド ボストンバッグ Hunting worldビジネス，トラベル2way本革バック美品 TUMI トゥミ ビジネスバッグ オールレザー 2way ショルダーバッグ☆PORTER ポーター 2way ブリーフケース 美品 ☆値下げ中 エトロ メンズバックtomford ビジネスバッグTUMI トゥミ 本革ビジネスバッグ ヴィンテージ加工激レア BALLY ダレスバッグ ビジネスバッグ ターンロック 肩掛け キャメル