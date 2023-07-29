直送商品 【美品】ヤーマン　レイボーテ　Rフラッシュ　ハイパーPLUS STA-211 美容機器

YA−MAN STA-211L 脱毛器
レイボーテR フラッシュPLUS ピンク
ルミスパ 販売終了貴重商品
2年ほど前に購入し数回使用した後保管していました。
YA-MAN(ヤーマン) キャビスパEXRFボーテ
使用箇所は腕、足のみです。
ヤーマンミーぜクレンズリフトMS70P
VIヘッドは未使用です。
《最新モデル》 レイボーテ R フラッシュ ハイパー プロ YJEA1L
ダイアモンドピーリング 美顔器
動作確認済み
ニュースキン ageLOC ルミスパiO+アクセント+スタンド
MAKE QUTTO
取扱説明書・箱ありません。
4562N6パ 未使用 光脱毛器 スムーズスキン pure fit
説明書はネット検索していただくとご覧になれます。
AEG-R 美顔器 ジェル250ml
リファ ファインバブルS MTG ReFa FINE BUBBLE
ツカモトエイム☆ピュアスリム【ブラウン】AIM-FN043
美品ではありますが中古品なので神経質な方はご遠慮願います。
ケノン 脱毛器 正規品 6月22日23時までお値下げしてます
ケノン ver.8.5 ブラック 家庭用脱毛器
■ 基本情報
パイラナイト 超美品
型番…STA-211L
ケノン 8.4 眉毛脱毛器付 家庭脱毛器
メーカー…ヤーマン｜ya-man
トリア・パーソナルレーザー脱毛器 4X ボディジェル付き
定価…79,200円（税込）
超美品 ver.8.0 ケノン 脱毛器 美顔器 パールホワイト
年式…2021年
美品 ケノン 4.1 眉毛脱毛機能付き 未使用 カートリッジ3つ付き
リファファインバブル S ReFa FINE BUBBLE S シャワーヘッド
■仕様
ベレガ セルキュア4T PLUS
外形寸法…約228mm×78mm×63mm (W×D×H) (ローラーヘッド装着時)
SIXPAD Power Gun Pocket パワーガン ブラック
本体質量…約470g(ローラーヘッド装着時)
MS-31N ヤーマン ミーゼ ニードル ヘッドスパリフト
消費電力…最大約60W
【値下げしました】ミュゼ脱毛器S.S.C.エピフォトスキンケアプロセット
電源方式…交流式
業務用 美顔スチーム
電圧…100-240V
ミラブルプラス ウルトラファインミスト サイエンス シャワーヘッド
ＡＣ…電源海外対応◎
※値下げ中 NEWバンビ物語
脱毛方式…フラッシュ式
★動作確認済み★サキナピノ 美顔器 付属品揃ってます saqina pino
使用可能部位…V・Iライン、腕・脇・足、フェイス、ヒゲ、胸毛
脱毛器 光美容器
アタッチメント…ローラーへッド、LEDヘッド、VIヘッド
ミラブルzero ウルトラファインバブル シャワーヘッド
照射回数…約90万発
エンビロン モバイル
出力設定数…5段階
SPTM アップビー APPB 美顔器 ビーエムセラム付き！おまけもあります！
電源方式…交流（コード）式
skin conditioner モイスティーヌ Ⅳ
カートリッジ交換…可能
【6/12限定価格】パナソニック 脱毛器
YA−MAN STA-211L 脱毛器2年ほど前に購入し数回使用した後保管していました。使用箇所は腕、足のみです。VIヘッドは未使用です。動作確認済み取扱説明書・箱ありません。説明書はネット検索していただくとご覧になれます。美品ではありますが中古品なので神経質な方はご遠慮願います。■ 基本情報型番…STA-211L メーカー…ヤーマン｜ya-man 定価…79,200円（税込）年式…2021年■仕様外形寸法…約228mm×78mm×63mm (W×D×H) (ローラーヘッド装着時)本体質量…約470g(ローラーヘッド装着時)消費電力…最大約60W電源方式…交流式電圧…100-240VＡＣ…電源海外対応◎脱毛方式…フラッシュ式使用可能部位…V・Iライン、腕・脇・足、フェイス、ヒゲ、胸毛アタッチメント…ローラーへッド、LEDヘッド、VIヘッド照射回数…約90万発出力設定数…5段階電源方式…交流（コード）式カートリッジ交換…可能