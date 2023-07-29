直送商品 【美品】ヤーマン　レイボーテ　Rフラッシュ　ハイパーPLUS STA-211 美容機器

YA−MAN STA-211L 脱毛器

レイボーテR フラッシュPLUS ピンク



ルミスパ 販売終了貴重商品

2年ほど前に購入し数回使用した後保管していました。

YA-MAN(ヤーマン) キャビスパEXRFボーテ

使用箇所は腕、足のみです。

ヤーマンミーぜクレンズリフトMS70P

VIヘッドは未使用です。

《最新モデル》 レイボーテ R フラッシュ ハイパー プロ YJEA1L



ダイアモンドピーリング 美顔器

動作確認済み

ニュースキン ageLOC ルミスパiO+アクセント+スタンド



MAKE QUTTO

取扱説明書・箱ありません。

4562N6パ 未使用 光脱毛器 スムーズスキン pure fit

説明書はネット検索していただくとご覧になれます。

AEG-R 美顔器 ジェル250ml



リファ ファインバブルS MTG ReFa FINE BUBBLE



ツカモトエイム☆ピュアスリム【ブラウン】AIM-FN043

美品ではありますが中古品なので神経質な方はご遠慮願います。

ケノン 脱毛器 正規品 6月22日23時までお値下げしてます



ケノン ver.8.5 ブラック 家庭用脱毛器

■ 基本情報

パイラナイト 超美品

型番…STA-211L

ケノン 8.4 眉毛脱毛器付 家庭脱毛器

メーカー…ヤーマン｜ya-man

トリア・パーソナルレーザー脱毛器 4X ボディジェル付き

定価…79,200円（税込）

超美品 ver.8.0 ケノン 脱毛器 美顔器 パールホワイト

年式…2021年

美品 ケノン 4.1 眉毛脱毛機能付き 未使用 カートリッジ3つ付き



リファファインバブル S ReFa FINE BUBBLE S シャワーヘッド

■仕様

ベレガ セルキュア4T PLUS

外形寸法…約228mm×78mm×63mm (W×D×H) (ローラーヘッド装着時)

SIXPAD Power Gun Pocket パワーガン ブラック

本体質量…約470g(ローラーヘッド装着時)

MS-31N ヤーマン ミーゼ ニードル ヘッドスパリフト

消費電力…最大約60W

【値下げしました】ミュゼ脱毛器S.S.C.エピフォトスキンケアプロセット

電源方式…交流式

業務用 美顔スチーム

電圧…100-240V

ミラブルプラス ウルトラファインミスト サイエンス シャワーヘッド

ＡＣ…電源海外対応◎

※値下げ中 NEWバンビ物語

脱毛方式…フラッシュ式

★動作確認済み★サキナピノ 美顔器 付属品揃ってます saqina pino

使用可能部位…V・Iライン、腕・脇・足、フェイス、ヒゲ、胸毛

脱毛器 光美容器

アタッチメント…ローラーへッド、LEDヘッド、VIヘッド

ミラブルzero ウルトラファインバブル シャワーヘッド

照射回数…約90万発

エンビロン モバイル

出力設定数…5段階

SPTM アップビー APPB 美顔器 ビーエムセラム付き！おまけもあります！

電源方式…交流（コード）式

skin conditioner モイスティーヌ Ⅳ

カートリッジ交換…可能

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

YA−MAN STA-211L 脱毛器2年ほど前に購入し数回使用した後保管していました。使用箇所は腕、足のみです。VIヘッドは未使用です。動作確認済み取扱説明書・箱ありません。説明書はネット検索していただくとご覧になれます。美品ではありますが中古品なので神経質な方はご遠慮願います。■ 基本情報型番…STA-211L メーカー…ヤーマン｜ya-man 定価…79,200円（税込）年式…2021年■仕様外形寸法…約228mm×78mm×63mm (W×D×H) (ローラーヘッド装着時)本体質量…約470g(ローラーヘッド装着時)消費電力…最大約60W電源方式…交流式電圧…100-240VＡＣ…電源海外対応◎脱毛方式…フラッシュ式使用可能部位…V・Iライン、腕・脇・足、フェイス、ヒゲ、胸毛アタッチメント…ローラーへッド、LEDヘッド、VIヘッド照射回数…約90万発出力設定数…5段階電源方式…交流（コード）式カートリッジ交換…可能

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【6/12限定価格】パナソニック 脱毛器