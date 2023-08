未使用のガウンロングコートです。

サイズは写真でご確認お願いいたします。

厚手なので、かなり暖かいと思います。ボタンがかわいいです。

✴️ご確認事項✴️

自宅保管になります。

汚れや、破れなど検品し撮影いたしましたが、見落としている部分があるかも知れません。ご了承くださいませ。

喫煙者、ペットはおりません。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

