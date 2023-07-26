【12月スーパーSALE 15％OFF】 レスリー―レスリー・チャンのすべて アート/エンタメ

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◎外ケース付き。表紙カバー若干使用感・若干ヨレ薄ヤケあり。書き込み折り目無し。小口僅かに汚れありますが、中身綺麗です。アルコール消毒済み。
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☆しっかりチェックしていますが、素人検品です。状態が異なる時もあります。御容赦下さいm(__)m
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☆状態は良好のみ厳選しておりますが、あくまで中古です。
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36分钟前

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