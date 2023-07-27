【最安値】 Kashwere(カシウェア)アーガイル柄ブランケット 布団/毛布

アメリカ・ロサンゼルスの高級ライフスタイルブランド「Kashwere」の触り心地抜群なブランケットです。

IDC大塚家具 高級羽毛布団 ダウナ S シーツ付き 掛け布団 羽毛掛け

知人から色違いで2ついただいてしまったため出品しております。

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数日間ソファサイドに掛けて置いておりました。

ボロ様 【GW最終日sale】新品未開封⭐︎ ドリームベッド 羽毛掛布団 ダブル



日本製【シビラ】フローレス 夏用羽毛布団 シングル ダウン85％0.4kg G

・サイズ: 185cm x 135cm

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【新品・希少品】FENDI フェンディ タオルケット ズッカ柄

・パターン: アーガイル

西川羽毛掛け布団・シングルサイズ

・定価: ¥36,300

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公式パッケージに入れ、梱包してお送りいたします。

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お得 多層 羊毛混敷 敷布団 2枚セット 清潔 安心 日本製 シングルロング

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新品 西川 羽毛掛け布団 セミダブル 掛け布団 羽毛布団 布団 ダウン 日本製

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Kashwere(カシウェア)アーガイル柄ブランケット

#カシウェア

※未使用品※ ニトリ 羽毛布団 ダブル 掛け布団 2枚合わせ

#海外ブランド

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

アメリカ・ロサンゼルスの高級ライフスタイルブランド「Kashwere」の触り心地抜群なブランケットです。知人から色違いで2ついただいてしまったため出品しております。数日間ソファサイドに掛けて置いておりました。・サイズ: 185cm x 135cm・カラー: ベージュ・パターン: アーガイル・定価: ¥36,300公式パッケージに入れ、梱包してお送りいたします。#ブランケット#kashwere#カシウェア#海外ブランド

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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