返品&値下げ交渉はお断りしております。

CONVERSE ALL STAR STITCHING OX 24cm

値下げコメントはスルーさせていただきさます。

Air Jordan 1 Retro Low OG "Black Cement"

複数商品をご購入の方は値下げさせていただきます。

【未使用品】NIKE air jordan12 retro



ADIDAS SAMBA OG B75807

かなりレアなアイテムです。

CONVERSE allstar j ox madeinjapan green

日本未発売モデルです。

【新品】25cm ラン ザ ジュエルズ × ナイキ SB ダンク ハイ

海外限定発売されたアイテムです。

NIKE ACG AIR MADA BISON/BLACK-HYPER



[送料無料] ナイキ エア フォース 1 07 オフホワイト スネーク 28cm

28.0cm

Margiela 足袋スニーカー



【新品】New Balance ML860AM2 27.5cm

箱はありますが、かなり破損があります。

Comme des Garcons New Balance MT580

送料を安くするため箱無しでの配送となります。

adidas スニーカー IF5414

箱が必要な方はご購入前にコメント下さい。

NIKE AIR FORCE 1 07 LV8 EMB 27cm

プラス300円で対応させていただきます。

ジョーダン1 ブレッド シカゴ



Nike AirForce1 Low × AMBUSH Phantom 28cm

Vans Vault UA SK8-Hi Reissue VLT LX

ニューバランス M920 GNS 990.991.993.992.2002



Nike Air Jordan 1 Stealth 27cm ステルス

カラー ネイビー系

END. × NEIGHBORHOOD × CAMPUS 80S



NIKE ナイキ エアージョーダン4

オールドスクール

エアマックス1 プレミアム2

OLD SKOOL

新品アディダススターウォーズ C-3PO.R2-D2 26センチ



Para-noise モブ島様専用

新品未使用です。

ルイヴィトン LOUIS VUITTON スニーカー レザー

目立った汚れなどはないと思いますが、

NikeAir Jordan 6 Retro "Metallic Silver"

見落としがある場合がございます。

極美品 NIKE COSMIC UNITY TB ナイキ コズミック スニーカー

多少の細かなキズはご理解の上、ご購入下さい。

CLOT Nike Cortez White and Game Royal

神経質な方はご購入をご遠慮下さい。

ADIDAS YEEZY BOOST 350 V2 YECHEIL サイズ29



adidas NMD R1

BEAMS

レア ナイキ エア フットスケープ ナチュラルモーション ブラック 26.5cm

URBAN RESEARCH

極上美品!Reebok BEATNIK MOCビートニックモックGX4478

BEAUTY &YOUTH ビューティ&ユース

【新品】Salomon XT-6 BLACK 27.5cm

EDITION

新品 adidas originals MEXICANA DOTD 26.0cm

TOMORROWLAND

ヴィンテージ Nike 1994 Air Forcel ウォッシュドグリーン

Ron Herman RHC ロンハーマン

ナイキ シュプリーム エアズームフライト95 SP 26.5cm

NIKE LAB

【新品】adidas LG2 SPZL "Cream White"26.5cm

NIKE ACG

New Balance 550 BB550SR1 未使用品

デニム&ダンガリー

未使用 アディダス スーパースター 27.5センチ

GO TO HOLLYWOOD

KITH × Vans Vault OG Classic Slip-On LX

FITH

ナイキ レブロン11 コレクション スニーカー 28cm 美品 レア

stompstamp

nike zoom lebron 2 usa 28 ズームレブロン2

スヌーピー

ナイキ エアジョーダン1 ロー オメガ

LEE

NIKE ナイキ エアジョーダン1 リベリオネア

BEAMS

新品未使用ナイキNikeターミネーターHigh PRMブラック&ファントム

THE NORTH FACE ザ ノースフェイス

NIKE アママニエール エアジョーダン4

patagonia パタゴニア

ニューバランス newbalance 574 新品 希少 レアもの 28cm

NIKE ナイキ

しきじ様専用



希少22.5cm Jordan 1 High OG White Cement

好きな方へ。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

