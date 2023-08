Spick and Span

¥10,450税込

アイテム説明

大好評「GUNG HO」のトラウザーパンツが今シーズンも販売決定!

今回は継続人気のカーキに加え、新色ブラック、新素材としてデニムの展開です。

都会的なリラックス感のあるファティーグパンツ。

今の気分に合うゆったりしたシルエットなので、ジャストサイズで合わせていただいても良いですし、ローウエストでゆるっと履き、ロールアップしていただくのもおすすめ。

履き込むほどに経年変化も楽しめるこなれた表情や、バックポケットに付いたタグも魅力。

スニーカーやサンダルなど幅広くマッチ、シーズンレスの新定番として押さえておきたいアイテムです。

⚠️タグ付き新品です。

少しの間ですが、自宅保管などご理解いただける方よろしくお願いいたします。

⚠️小さく畳んでネコポスでの発送です。

※手数料、送料がありますので値下げできません。

ご了承くださる方よろしくお願いいたします。

他でも出品中のため削除する場合があります。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スピックアンドスパン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スピックアンドスパン 商品の状態 新品、未使用

