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【本物新品保証】 CintiQ 【まち様専用】液タブWACOM 13 DTK-1300/K0 HD ディスプレイ

商品の説明

表示サイズ：13.3型(293.8×165.2mm)
みお様専用　EIZO FlexScan EV2785-BK
最大表示解像度：フルHD(1920×1080ドット)*1
LCD-GC242HXB 23.6インチ TN 144hz 0.6ms
液晶方式：IPS方式
ASUS VG245H-J 24インチ ゲーミングモニター
画素ピッチ：0.15×0.15mm
【まち様専用】液タブWACOM CintiQ 13 HD DTK-1300/K0
最大表示色：1677万色/256階調
モニター23.8インチ　HUAWEI TECHNOLOGIES AD80HW
応答速度：25ms
カロッツェリアCYBERNAVI
最大輝度：250cd/㎡
【PCモニター】DELL 27型 梱包丁寧 当日発送
コントラスト比：700:1
ゲーミングモニター 27インチ Acer VG270bmiix
視野角：水平178°/垂直178°
フィリップス 242B1V/11
入力信号(デジタル)：HDMI
★新品★ASUS フレームレス モニター VZ239HR 23インチ★
入力端子：HDMI×1(HDCP対応)*2
BENQ XL2411Z 144hzモニター
画像調整機能：明るさ、コントラスト、カラー設定(9300K/6500K/5000K/Custom)、表示サイズ(全画面/縦横比)
EIZO EV2460-BK ブラック
読取方式: 電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance Technology)
Lenovo Think Vision 23.8インチモニター T24i-10
読取分解能: 最高0.005mm
KOORUI 24インチ ゲーミングモニター 24E3
読取精度: ±0.5mm
Jlink モニター 34 インチ 3440*1440P WQHD 1ms
読取可能高さ: 5mm
EIZO ゲーミングモニター FS2434 美品
筆圧レベル: 最高2048レベル*2
【新品】15.6インチ モバイルディスプレイポータブルモニター HDR HDMI
傾き検出レベル: ±60レベル
BENQ XL2411 ベンキュー ゲーミングモニター
外形寸法: 375(W) x 248(D) x 14(H)mm(突起部、スタンドを除く)
SONY SDM-F27M30 ゲーミングモニター INZONE M3※着払い
質量: 本体約1.2kg/スタンド約0.4Kg
オムレツ様専用　ViewSonic XG2705 27インチ ゲーミングモニター
インタフェース準拠規格: USB2.0

LG モニター ディスプレイ 23インチ 23MP68VQ-P

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

34インチウルトラワイドモニター　34UM59-P

Eizo EV2451-R 23.8in FHD 黒 日本製 ドット抜け無し
表示サイズ：13.3型(293.8×165.2mm)最大表示解像度：フルHD(1920×1080ドット)*1液晶方式：IPS方式画素ピッチ：0.15×0.15mm最大表示色：1677万色/256階調応答速度：25ms最大輝度：250cd/㎡コントラスト比：700:1視野角：水平178°/垂直178°入力信号(デジタル)：HDMI入力端子：HDMI×1(HDCP対応)*2画像調整機能：明るさ、コントラスト、カラー設定(9300K/6500K/5000K/Custom)、表示サイズ(全画面/縦横比)読取方式: 電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance Technology)読取分解能: 最高0.005mm読取精度: ±0.5mm読取可能高さ: 5mm筆圧レベル: 最高2048レベル*2傾き検出レベル: ±60レベル外形寸法: 375(W) x 248(D) x 14(H)mm(突起部、スタンドを除く)質量: 本体約1.2kg/スタンド約0.4Kgインタフェース準拠規格: USB2.0

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【本物新品保証】 CintiQ 【まち様専用】液タブWACOM 13 DTK-1300/K0 HD ディスプレイ

7分钟前

【本物新品保証】 CintiQ 【まち様専用】液タブWACOM 13 DTK-1300/K0 HD ディスプレイ

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【本物新品保証】 CintiQ 【まち様専用】液タブWACOM 13 DTK-1300/K0 HD ディスプレイ 【本物新品保証】 CintiQ 【まち様専用】液タブWACOM 13 DTK-1300/K0 HD ディスプレイ

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