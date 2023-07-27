【本物新品保証】 CintiQ 【まち様専用】液タブWACOM 13 DTK-1300/K0 HD ディスプレイ

表示サイズ：13.3型(293.8×165.2mm)

みお様専用 EIZO FlexScan EV2785-BK

最大表示解像度：フルHD(1920×1080ドット)*1

LCD-GC242HXB 23.6インチ TN 144hz 0.6ms

液晶方式：IPS方式

ASUS VG245H-J 24インチ ゲーミングモニター

画素ピッチ：0.15×0.15mm

【まち様専用】液タブWACOM CintiQ 13 HD DTK-1300/K0

最大表示色：1677万色/256階調

モニター23.8インチ HUAWEI TECHNOLOGIES AD80HW

応答速度：25ms

カロッツェリアCYBERNAVI

最大輝度：250cd/㎡

【PCモニター】DELL 27型 梱包丁寧 当日発送

コントラスト比：700:1

ゲーミングモニター 27インチ Acer VG270bmiix

視野角：水平178°/垂直178°

フィリップス 242B1V/11

入力信号(デジタル)：HDMI

★新品★ASUS フレームレス モニター VZ239HR 23インチ★

入力端子：HDMI×1(HDCP対応)*2

BENQ XL2411Z 144hzモニター

画像調整機能：明るさ、コントラスト、カラー設定(9300K/6500K/5000K/Custom)、表示サイズ(全画面/縦横比)

EIZO EV2460-BK ブラック

読取方式: 電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance Technology)

Lenovo Think Vision 23.8インチモニター T24i-10

読取分解能: 最高0.005mm

KOORUI 24インチ ゲーミングモニター 24E3

読取精度: ±0.5mm

Jlink モニター 34 インチ 3440*1440P WQHD 1ms

読取可能高さ: 5mm

EIZO ゲーミングモニター FS2434 美品

筆圧レベル: 最高2048レベル*2

【新品】15.6インチ モバイルディスプレイポータブルモニター HDR HDMI

傾き検出レベル: ±60レベル

BENQ XL2411 ベンキュー ゲーミングモニター

外形寸法: 375(W) x 248(D) x 14(H)mm(突起部、スタンドを除く)

SONY SDM-F27M30 ゲーミングモニター INZONE M3※着払い

質量: 本体約1.2kg/スタンド約0.4Kg

オムレツ様専用 ViewSonic XG2705 27インチ ゲーミングモニター

インタフェース準拠規格: USB2.0

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

表示サイズ：13.3型(293.8×165.2mm)最大表示解像度：フルHD(1920×1080ドット)*1液晶方式：IPS方式画素ピッチ：0.15×0.15mm最大表示色：1677万色/256階調応答速度：25ms最大輝度：250cd/㎡コントラスト比：700:1視野角：水平178°/垂直178°入力信号(デジタル)：HDMI入力端子：HDMI×1(HDCP対応)*2画像調整機能：明るさ、コントラスト、カラー設定(9300K/6500K/5000K/Custom)、表示サイズ(全画面/縦横比)読取方式: 電磁誘導方式(Electro Magnetic Resonance Technology)読取分解能: 最高0.005mm読取精度: ±0.5mm読取可能高さ: 5mm筆圧レベル: 最高2048レベル*2傾き検出レベル: ±60レベル外形寸法: 375(W) x 248(D) x 14(H)mm(突起部、スタンドを除く)質量: 本体約1.2kg/スタンド約0.4Kgインタフェース準拠規格: USB2.0

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LG モニター ディスプレイ 23インチ 23MP68VQ-P34インチウルトラワイドモニター 34UM59-PEizo EV2451-R 23.8in FHD 黒 日本製 ドット抜け無し