新品購入後、ケース内で飾っていました。

そのため状態は良いと思います。

外箱も綺麗な状態です。

丁寧に取り扱っていましたがあくまで素人目での判断ですので、

新品をお求めの方や神経質過ぎる方はご遠慮下さい。

値下げ対応はいたしません。

よろしくお願いします。

Fate/EXTELLA LINK 玉藻の前 FOX婦警服Ver. 1/7 完成品フィギュア

#Fate

#ファット・カンパニー

#Fate_EXTELLALINK『Fate』シリーズ

#玉藻の前

#Fate_EXTELLALINK玉藻の前FOX婦警服Ver_1_7完成品フィギュア

#ワダアルコ

フィギュア種類···スケールフィギュア

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

