商品ページをご覧いただき、ありがとうございます。

Christian DiorのTrack Jacketです。

●色:ホワイト × ターコイズ × ネイビー

●サイズ:タグ表記 L

着丈66cm

身幅55cm

ゆき丈86.5cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:アクリル100%

●状態

目立った汚れ、ほつれ等はありません。使用感の少ない美品です。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。

なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。

その他にも古着などを出品しておりますので是非ご覧ください。

Christian Dior クリスチャン ディオール

カラー...ブルー

柄・デザイン...刺繍

素材...ジャージ

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードなし

季節感...春、秋、冬

123MA140

商品の情報 商品のサイズ L ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

