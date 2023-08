ご覧いただきありがとうございます。

Needles studious別注 ナロートラックパンツ Mサイズ

⬛︎即購入大歓迎 フォロー割実施中!

フォロー割

3000円以上:300円引き

5000円以上:500円引き

1万円以上:1000円引き

※フォロー割が基本となります。アイテムによって多少の調整は可能ですのでご相談ください。

⬛︎ブランド

BALENCIAGA

⬛︎サイズ

平置き(素人採寸:cm)

ウエスト:73cm

股上:31cm

全長:89cm

⬛︎素材

ポリエステル 100%

⬛︎コンディション

【状態】USED品ですが、まだまだ問題なくご使用していただける状態です

⬛︎お知らせ

主に私物(正規店や古着屋で購入評価の多い出品者)から購入した物を取り扱っています。

目についたダメージ等は見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージが混入してる場合がございますのでご理解の程よろしくお願いします。

何かわからないことや質問などお気軽にお聞きください!

#美品

#スラックス

#バレンシアガ

#スポーツ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

