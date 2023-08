【高い素材】 x Fragment ASSC Tee Interference Called Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます。

vaultroom × STREET FIGHTER GUILE TEE

こちらはASSC米本国オンラインストアにて購入したASSCとFragment のコラボTシャツです。

以下の内容をご確認のうえでご購入をお願いいたします。

●商品名

Fragment Design x Anti Social Social Club Called Interference Tee

フラグメントデザイン x アンチソーシャルソーシャルクラブ コラボ Tシャツ

●サイズ

Medium Mサイズ

メーカーサイト表記サイズ

着丈73cm 身幅51cm 袖丈21cm

個体差もあり実寸が違う場合もあります。

●カラー

White 白

●コンディション

新品未開封

●購入先

ASSC米本国オンライン

インボイスコピー添付可

※必要な場合必ずコメントください。

●特徴

〈Anti Social Social Club〉のブランドロゴと〈fragment design〉を象徴するサンダーボルトロゴのグラフィックを配したTシャツ。

モデルはサラ・スナイダーを起用している。

【ご注意】

・一度は人手に渡った新古品となります。メーカー並みのサービスは無いのでご理解いただける方のみご購入ください。

・購入後のキャンセルやイメージ、サイズ違いなど購入者様都合の返品は一切お受けいたしません。

・個人的な都合で突然出品を取り消す事がございます。ご了承をお願いいたします。

#CLOTFragmentNikeDunkLow

#サラ・スナイダー

#sarahsnder

#ASSC

#antisocialsocialclub

#FragmentDesign

#FEAROFGOD

#ESSENTIALS

#Supreme

#Palace

#Stussy

#GDC

#kith

#WTAPS

#windandsea

#オーバーサイズ

#Boxlogo

#Boxlogotee

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンチソーシャルソーシャルクラブ 商品の状態 新品、未使用

