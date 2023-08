お値下げしました!

「Disney100 THE MARKET」限定販売アイテムです。

先日大阪うめだ阪急本店でプレゼント用に購入しましたが、予定が変わり出品することにしました。

ご購入前にプロフィールを必ず確認いただきますようよろしくお願いいたします。

公式サイトより

ホットトイズがお贈りする「コスベイビー」シリーズに、ウォルト・ディズニー・カンパニー創立100周年を記念したセレブレーション「ディズニー100」より、アイアンマン(プラチナカラー)がラインナップ。国内では、「Disney100 THE MARKET」限定として登場だ!

「コスプレした赤ちゃん」をコンセプトとした「コスベイビー」シリーズより、ディズニー100周年を記念したプラチナカラーのアイアンマンを、全高約14cmのポップでカッコかわいいデフォルメフィギュアとして立体化。ヘッドはプルプル揺れる姿がユニークな、ボブルヘッド仕様。取り外しができる台座は、「ディズニー100」仕様の特別デザインとなっているぞ!パッケージは、そのまま飾れるウィンドウボックスだ。また、限定生産となる本アイテムには、リミテッドナンバーが入ったメタルカードが付いてくる。

頭でっかちなカッコかわいいコスベイビーは、あなたのデスクや棚を楽しく彩ってくれること間違いなし!ディズニー100周年を記念したコスベイビーをあつめて、100年に1度のセレブレーションに参加しよう!

メーカーホットトイズ

シリーズ番号COS#1009B

サイズ高さ約14cm(台座含む)

重さ約0.08kg(本体のみ)、約0.18kg(パッケージ込み)

パッケージウィンドウボックス

パッケージサイズ約W10×H15×D7(センチ)

生産情報:初回限定生産

流通方法Disney100 THE MARKET限定

製品種別:ミニフィギュア

付属品(アクセサリー):メタルカード

発売元・販売元株式会社:ホットトイズジャパン

バーコード番号:4895228612434

#アイアンマン #アベンジャーズ #キャプテンアメリカ #スパイダーマン #ハルク #マーベル #マーベル展 #六本木ヒルズ #トニースターク #トライアスロン #アベンジャーズエンドゲーム #マイティソー #アメコミ #エンドゲーム #アベンジャーズインフィニティウォー #インフィニティウォー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

