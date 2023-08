人気ブランド新作豊富 Re:vale アイナナ ペンライト グッズ2点セット ペンライトチューブ その他

購入を検討される方はプロフィール欄もご覧ください。

ONE PIECE ワンピース クイーン ガレージキット ガレキ スタチュー①



アイドリッシュセブン Re:vale 百 千

・2nd LIVE REUNION ペンライト付け替え ペンライトチューブ (Re:vale)

・1st LIVE Road To Infinity RTI ペンライト (Re:vale)

計2点

ムビナナ参戦に向けていかがでしょうか?

ペンラチューブは未開封品だったのですが、開封口の粘着が弱くなってしまい袋が開いてしまったため、一度中身の状態確認をしております。

本体は目立ったスレなどなく綺麗な状態でした。

袋にはスレや折れなどのイタミ、盗難防止シールや値札跡などございますのでご了承ください。

ペンライトは1度使用しております。

点灯確認済みです。(電池は付属しません)

目立つキズなどはございませんが、多少のスレなどはご了承ください。

台紙はございますが、袋のイタミが大きかったため別の袋に入れております。

そのままクッション材で包み、封筒に入れて発送いたします。

上記ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

質問などございましたらコメント欄からお気軽にお問い合わせください。

即購入⭕️、値下げ、バラ売り❌

アイナナ 他出品物→ #pnkアイナナ #pnkスマホゲーム #pnk女性向け作品

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

