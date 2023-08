新品同様 試着のみ 20FW Supreme Cross Box Logo Hooded Sweatshirt 2 (M) シュプリーム ボックスロゴ プルオーバー パーカー フーディー

◇ブランド◇

Supreme

◇サイズ◇

M

(cm)表記、すべて平置きでの採寸となります。多少の誤差はご理解ください。

◇状態◇

試着数回程度の極美品

S新品未使用

A美品

B通常のUSED品

Cダメージや汚れなどあり

なお着用不可能なお品物は出品しておりません。

◇商品紹介◇

2020FW

正規品

Supreme

是非この機会にご検討下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

新品同様 試着のみ 20FW Supreme Cross Box Logo Hooded Sweatshirt 2 (M) シュプリーム ボックスロゴ プルオーバー パーカー フーディー ◇ブランド◇Supreme◇サイズ◇M(cm)表記、すべて平置きでの採寸となります。多少の誤差はご理解ください。◇状態◇試着数回程度の極美品S新品未使用 A美品 B通常のUSED品 Cダメージや汚れなどありなお着用不可能なお品物は出品しておりません。◇商品紹介◇2020FW正規品Supreme是非この機会にご検討下さい。

