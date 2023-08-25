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●日本正規品● クロムハーツ　3足セット　ソックス ソックス

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2022年 12月 福岡大名店で購入
クロムハーツ　3足セット　ソックス
新品未使用品です
クロムハーツ　マッティボーイ　3足セット　限定品　サイズ　SMALL 新品未使用

アディダスグッチ　靴下
購入時税込で24000ちょい
【正規品】VERSACE　ヴェルサーチェ　ロゴソックス　黒
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3足セット（緑、赤、黒）
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Mサイズ（25〜27cm）　
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これからの春、夏のショーツスタイルに
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クロムハーツ　3足セット　ソックス

商品の情報

ブランドクロムハーツ
商品の状態新品、未使用

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2022年 12月 福岡大名店で購入新品未使用品です購入時税込で24000ちょいだった気がします。3足セット（緑、赤、黒）Mサイズ（25〜27cm）　購入した証拠として個人情報を塗り潰したインボイスのコピーをお付け致しますので安心してご購入して下さい。これからの春、夏のショーツスタイルに女性、男性どちらにもオススメです！即購入OKです。少しの金額出したら値下げできます、大幅値下げは申し訳ございません。傷がつかないように発送いたします。#クロムハーツ #chromehearts #supreme#huf #stussy #マッティボーイ #ソックス#ハイソックス #コムドット #ハイソックス#ストリートコーデ #needles #ニードルス

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ブランドクロムハーツ
商品の状態新品、未使用

●日本正規品● クロムハーツ　3足セット　ソックス ソックス

11分钟前

●日本正規品● クロムハーツ　3足セット　ソックス ソックス

¥20,000 ¥11,200

(税込) 送料込み
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出品者

eeae2e

 497

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コメント (7)

eeae2e
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国内発送◆CHROME HEARTS　靴下3足セット◆クロムハーツ

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