●日本正規品● クロムハーツ　3足セット　ソックス ソックス

2022年 12月 福岡大名店で購入
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2022年 12月 福岡大名店で購入新品未使用品です購入時税込で24000ちょいだった気がします。3足セット（緑、赤、黒）Mサイズ（25〜27cm） 購入した証拠として個人情報を塗り潰したインボイスのコピーをお付け致しますので安心してご購入して下さい。これからの春、夏のショーツスタイルに女性、男性どちらにもオススメです！即購入OKです。少しの金額出したら値下げできます、大幅値下げは申し訳ございません。傷がつかないように発送いたします。#クロムハーツ #chromehearts #supreme#huf #stussy #マッティボーイ #ソックス#ハイソックス #コムドット #ハイソックス#ストリートコーデ #needles #ニードルス